به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی، شامگاه پنجشنبه در نشست انتقال تجربه نخستین گردهمایی حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری، مدیریت مشارکتی محله محور در شهر رفسنجان گفت: کار ما در محدوده‌های بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات در معرض خطر متمرکز است.

وی افزود: تجربه همکاران ما نشان داده بدون حضور و انگیزه مردم، هیچ راهی برای پویایی و امنیت شهری وجود ندارد و دولت باید فضا را برای بروز حس تعلق مردم به محله باز بگذارد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در تمام بحران‌ها، از دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر غزه، مردم نشان داده‌اند که وقتی کیانشان در خطر باشد، خودشان به میدان می‌آیند.

وی با اشاره به اینکه باور به مردم، مهم‌ترین مؤلفه بازآفرینی شهری است، تصریح کرد: در بازآفرینی شهری نیز همین قاعده صادق است: اگر مردم احساس مسئولیت نکنند، شهر زنده نخواهد شد.

گلپایگانی با انتقاد از نگاه صرفاً دولتی به توسعه شهری بیان کرد: دفاتر تسهیلگری باید نقش شناسایی نهادهای غیررسمی محله، آموزش و ترویج مدیریت محلی را ایفا کنند و برخی محلات توسط مساجد، برخی هیئت‌ها و بعضاً بانوان فرهنگی یا بازنشستگان هدایت می‌شوند.

وی افزود: اگر مساجد بتوانند مطابق فلسفه اصلی خود، خانه‌ای برای همه مردم باشند، آن‌گاه به مرکز ثقل مدیریت محلات بدل خواهند شد؛ اما این نقش فقط در صورتی مؤثر است که درِ مساجد به روی همه مردم باز باشد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نسبت به گسترش ساخت‌وسازهای غیراصولی و حاشیه‌نشینی هشدار داد و گفت: در استان کرمان وضعیت متوسط است، اما در برخی کلان‌شهرها همچون مشهد بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر پایدار زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: وقوع زلزله‌ای مشابه بم در چنین مناطقی فاجعه‌بار خواهد بود و از مسئولان مدیریت شهری می‌خواهم با جدیت مانع ساخت‌وسازهای غیر فنی شوند.