برتری ملوان مقابل استقلال خوزستان در نیمه نخست؛ قوی سپید در مسیر صعود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور، عصر جمعه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران انزلی و با قضاوت احسان اکبری آغاز شد.

قوی سپید انزلی پس از یک هفته استراحت اجباری، با انگیزه‌ای مضاعف وارد میدان شد و از دقایق ابتدایی بر جریان بازی مسلط بود. در دقیقه ۲۰ این مسابقه، ملوان با یک ضربه کرنر موقعیتی خطرناک روی دروازه استقلال خوزستان ایجاد کرد.

در این مسابقه که بدون استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) برگزار می‌شود، قوی سپید انزلی پس از یک هفته استراحت اجباری، بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۲۲ با گل امیررضا افسرده از حریف جنوبی خود پیش افتاد.

در ادامه، بازی با برتری تاکتیکی ملوان دنبال شد. در دقیقه ۳۳، حجت احمدی از استقلال خوزستان با خطا روی بازیکن حریف، نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد. یک دقیقه بعد، غلامرضا ثابت ایمانی از پشت محوطه جریمه ضربه آزاد خود را روی دروازه ارسال کرد که با حضور بازیکنان سرزن ملوان خطرناک ظاهر شد.

دقیقه ۳۷ امیررضا افسرده دچار مصدومیت شد و بازی به‌مدت یک دقیقه متوقف گردید. پس از آغاز مجدد، شاگردان زارع با کنترل توپ و میدان، جریان مسابقه را تا دقیقه ۳۸ در اختیار داشتند.

در دقیقه ۴۳ استقلال خوزستان با افزایش فشار بر دروازه ملوان، موقعیت‌هایی را خلق کرد اما مدافعان انزلی‌چی اجازه گل‌زنی به مهاجمان خوزستانی ندادند. در دقیقه ۴۴ غلامرضا ثابت ایمانی نیز از ناحیه پا آسیب دید و بازی برای دقایقی متوقف شد.

داور مسابقه سه دقیقه وقت تلف‌شده برای نیمه نخست اعلام کرد در این دقایق، تشویق پرشور تماشاگران ملوان فضای ورزشگاه را پر کرد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر قوی سپید به پایان برسد.

ترکیب دو تیم:

ملوان بندرانزلی:

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ای ری، جعفر سلمانی، ابوذر صفرزاده، غلامرضا ثابت ایمانی، عباس حبیبی، حسین صادقی، محمد علینژاد، محمد پاپی و علیرضا رمضانی.

استقلال خوزستان:

محمدجواد کیا، آرام عباسی، فیاض میردورقی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلیلوند، محمدمهدی احمدی، حمید بوحمدان، محمدرضا مهدی‌زاده، عارف رستمی، قاسم لطیفی و حجت احمدی.

نکات فنی و آماری:

در این دیدار، خلیفه سرمربی استقلال خوزستان بار دیگر از ترکیب هفته‌های گذشته خود استفاده کرد و حضور عارف رستمی در ترکیب اصلی از نکات قابل توجه این تیم بود.

در ۱۰ تقابل پیشین دو تیم، ملوان چهار پیروزی و استقلال خوزستان دو پیروزی کسب کرده‌اند و چهار دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

در جدول فعلی رقابت‌ها، ملوان با ۹ امتیاز در جایگاه هشتم و استقلال خوزستان با ۸ امتیاز در رده نهم قرار دارند.

ملوان بندرانزلی در صورت حفظ این نتیجه در نیمه دوم تا رده دوم جدول لیگ برتر صعود خواهد کرد.