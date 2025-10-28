به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، داده‌های منتشر شده در فضای آنلاین نه تنها شامل حساب‌های ایمیل بلکه پسوردهای ورود به آنها نیز است. این نفود ممکن است نه تنها اجازه ورود به حساب‌های ایمیل را به هکرها بدهد و تمام داده‌های مربوط به ورود که به جی میل وابسته هستند را نیز فاش کند.

این نفوذ در ماه آوریل سال جاری رخ داده اما وب سایت Have I Been Pwned آن را به تازگی مشاهده کرده است. این وب سایت نشتی داده‌ها را ردیابی می‌کند تا به کاربران هشدار داده شود.

به گفته تروی هانت که این وب سایت را مدیریت می‌کند، داده‌های این نشتی مربوط به یک هک وسیع‌تر هستند که سراسر وب را دربر گرفت.

کاربران می‌توانند با اتکا بر این وب سایت چک کنند آیا ایمیل‌ها و پسوردهایشان در این حمله یا هرگونه نشتی داده دیگری فاش شده است یا خیر. وب سایت مذکور تاکنون در کل ۹۱۷ سایت هک شده و بیش از ۱۵ میلیارد حساب کاربری را ردیابی کرده است.