به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، نمایشگاه گزیده‌ای از دستاوردهای شاخص علمی و فناورانه این نهاد و نشست‌های تخصصی، با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد از ۱۰ تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۸ تا ۱۶ در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار خواهد شد.

در این رویداد، گزیده‌ای از دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی در حوزه‌های فنی و مهندسی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ارائه می‌شود و فناوران، پژوهشگران و متخصصان جهاد دانشگاهی به معرفی آخرین نوآوری‌ها و محصولات خود خواهند پرداخت.

همزمان با این نمایشگاه، نشست‌های تخصصی با موضوعات زیر برگزار می‌شود:

شنبه ۱۰ آبان‌ماه / سالن یاران بهشتی

سلامت و موضوعات نوپدید | ۱۰:۳۰ تا ۱۲

تربیت و تعالی زیست فرهنگی، اجتماعی، مهارتی دانشجویان | ۱۴ تا ۱۶

یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه / سالن یاران بهشتی

فرآورده‌های نوین درمانی در بیماری‌های صعب‌العلاج و ناباروری | ۹ تا ۱۱

نقش فناوری‌های نوین در امنیت غذایی پایدار، افزایش بهره وری مصرف آب در کشاورزی و کاهش ناترازی آب کشور | ۱۴ تا ۱۶

دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه / سالن ویدئو کنفرانس قدیر

ذخیره‌سازهای انرژی و نقش آنها در جبران ناترازی انرژی و پایداری شبکه| ۹ تا ۱۱

علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش‌آفرینی در حکمرانی پیشرفت | ۱۴ تا ۱۶

این نمایشگاه که ویژه بازدید مسئولان نظام و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی است، فرصتی مغتنم برای بازنمایی ظرفیت‌های گسترده جهاد دانشگاهی در تحقق اهداف کلان علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

جهاد دانشگاهی به عنوان نماد «علم، ایمان و تلاش» با تکیه بر عزم راسخ، تنوع مأموریت‌ها و رویکرد مسئله‌محور در فعالیت‌ها، امروز و پس از چهل‌وپنج سال تلاش بی‌وقفه جهادگران، به ظرفیتی ملی و امیدبخش برای ایران اسلامی تبدیل شده است؛ ظرفیتی که دستاوردهای آن در عرصه‌های گوناگون در خدمت پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم قرار دارد.