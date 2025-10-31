به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین صافی‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر جوپار در تحلیل سیره حضرت زهرا (س) اظهار داشت: تحلیل سیره حضرت فاطمه زهرا (س) ما را به این نتیجه می‌رساند که اولین گام ایشان در مواجهه با استکبار، روشن‌گری و جلوگیری از تحریف‌ها است تا در پی آن جامعه بیدار شود.

وی افزود: در صورت بی‌توجهی جامعه به «افشاگری و بیان واقعیت‌ها» نسبت به جریان استکبار در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که جامعه باز بی‌تفاوت بود، شهادت تنها راه باقی مانده است که برای بیداری نسل‌های بعدی رخ می‌دهد.

حجت‌الاسلام صافی‌زاده، با اشاره به سالروز ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، در پاسخ به پرسشی رایج نسل جوان گفت: نسل جوان و نوجوان ما، غالباً این پرسش را مطرح می‌کنند: چرا تقابل ایران و آمریکا تمام نمی‌شود؟ آیا نمی‌شد از این دشمنی جلوگیری کرد؟

وی افزود: در پاسخ به این سوال نسل جوان باید گفت تقابل آمریکا با ایران به دلیل سیاست سلطه‌جویی آمریکا است و کودتا در ایران و در سایر کشورها، حمله نظامی به کشورها و اشغال آنها، دخالت در امور کشورهاونمونه‌ای از همین سیاست سلطه‌جویی است.

امام جمعه جوپار دلیل اصلی این تقابل را چنین برشمرد: آمریکا به دلیل رویکرد استکباری و سلطه‌طلبی، نمی‌تواند استقلال کشورها را تحمل کند و نمی‌تواند تحمل کند کشوری از تحت قدرت او خارج شده و خود بر اساس منافع خودش تصمیم بگیرد و این مسئله محدود به ایران نیست.

وی با اشاره به هفته پدافند غیرعامل گفت: معنای پدافند غیرعامل یعنی دفاع غیر مسلحانه، و هر اقدامی که باعث شود در مواقع بحران مثل جنگ و سیل و زلزله آسیب‌پذیری کمتر شود.

صافی زاده، با هشدار درباره روش‌های دشمن برای جمع‌آوری اطلاعات گفت: یکی از اقدامات دشمن در زمان جنگ، تلاش برای دسترسی به اطلاعات حیاتی کشور است و اگر این دسترسی قطع شود، درصد موفقیت دشمن کم می‌شود.