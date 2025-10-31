به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: تقوا یعنی پیوند خوردن انسان با پروردگار در همه عرصه‌های زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و فراموش نکردن حضور خدا در همه تصمیم‌هاست.

وی با تبیین مفهوم ربانیون در قرآن افزود: در مسیر جهاد و مقاومت، اولین ویژگی یاران انبیا ایمان و اتصال به خداست؛ کسانی که از تهدید دشمن نهراسیدند و در برابر فشارها خضوع نکردند، همان‌هایی بودند که خداوند آنان را ربیون، یعنی انسان‌های پیوند خورده به خدا نامید.

امام جمعه همدان عنوان کرد: ملتی که از ایمان فاصله می‌گیرد، اهل ضعف و ترس می‌شود و جامعه‌ای که دل‌داده دنیا و شهوات باشد، در برابر دشمنان خدا ذلیل خواهد شد. آنچه ملت‌ها را استوار نگه می‌دارد، باور به وعده‌های الهی و امید به نصرت خداوند است.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به سیره علوی ادامه داد: امام علی (ع) در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان آغازکننده نبرد نبود، بلکه دفاع در برابر تجاوز دشمن را وظیفه خود دانست و هرگز اجازه نداد زمام امور مسلمانان در دست کسانی قرار گیرد که عدالت و صلاحیت دینی نداشتند.

وی با اشاره به مقاومت مردم غزه، تصریح کرد: ملت غزه با وجود دو سال آوارگی، گرسنگی و شهادت ده‌ها هزار نفر همچنان ایستاده است و این ایستادگی ریشه در ایمان، توجه به قرآن و معنویت دارد و باید الگویی برای ملت‌های مسلمان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان عنوان کرد: آتش‌بس اخیر در غزه نتیجه مقاومت ملت‌ها و بیداری جهانی در برابر رژیم صهیونیستی است؛ اما تضمین پایداری آتش‌بس، حفظ قدرت و هوشیاری است نه اعتماد به دشمن.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان افزود: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی و فرهنگی است و همان‌گونه که رزمندگان در میدان نبرد ایستادگی کردند، مدیران اقتصادی باید با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

آیت‌الله شعبانی موثقی بااشاره به برخی مسائل اخیر در استان همدان یادآور شد: مسئولان قضائی و استان با حساسیت موضوع را پیگیری می‌کنند و وعده داده‌اند در صورت اثبات تخلف یا کوتاهی، برخورد قاطع خواهند داشت.

وی تأکید کرد هیچ غیرتمندی تعدی به ناموس مردم را نمی‌پذیرد و مسئولان دانشگاه‌ها باید در زمینه صیانت از دانشجویان، به‌ویژه دختران، دقت و نظارت بیشتری داشته باشند.

امام جمعه همدان در پایان با اشاره به آغاز ثبت‌نام حج تمتع خاطرنشان کرد: انجام واجب الهی بر مستطیعان لازم است و مردم باید در انجام فرایض الهی پیش‌قدم باشند. وی همچنین یاد شهید همدانی را گرامی داشت و برای قوام و عزت ملت ایران دعای خیر کرد.