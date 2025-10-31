وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد تبریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هاشمی روز جمعه در بدو ورود، با حضور در گلزار شهدای تبریز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، مزار آنان را غبارروبی کرد.

از دیگر برنامه‌های روز نخست می‌توان به دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه تبریز، دیدار با خانواده معظم شهدا، و برگزاری نشست کاری با معاونان وزارت و مدیران استانی برای بررسی آخرین وضعیت طرح‌های ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال اشاره کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، صبح روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه، وزیر ارتباطات با حضور در استانداری آذربایجان‌شرقی در جلسه بررسی مصوبات و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت خواهد کرد.

همچنین در دانشگاه تبریز، نشست‌هایی با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های استان در توسعه اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.

در مراسم رسمی این سفر، ۷۱۰ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۳ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح‌ها شامل توسعه شبکه فیبر نوری، افزایش پوشش تلفن همراه در مناطق روستایی و صنعتی، و ارتقای ظرفیت زیرساخت‌های دیجیتال استان است.

سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان آذربایجان‌شرقی با هدف تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، تحقق عدالت دیجیتال و حمایت از نخبگان و شرکت‌های فناور بومی انجام می‌شود و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار ارتباطات کشور به شمار می‌رود.