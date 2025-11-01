به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی روز شنبه در آئین اهدای جهیزیه به نوعروسان زنجانی، با اشاره به اهمیت هدایت ظرفیتها به مناطق کمتر برخوردار اظهار داشت: برخی شاخصهای توسعهای استان نیازمند ارتقای بیشتری هستند و لازم است برنامهریزیهای هدفمندتری در این زمینه صورت گیرد.
وی با اشاره به پراکندگی جمعیت و تنوع نیازهای مردم در شهرستانها و مناطق مختلف استان، افزود: به ویژه در شهرستان زنجان به دلیل گستردگی و حجم جمعیت، نیازمند برنامهریزی دقیقتر و منطقهای هستیم تا خدمات به شکل متوازن ارائه شود.
کاظمی افزود: اگرچه این استان در ارزیابیهای کشوری جایگاه متوسطی دارد، اما در برخی شاخصها از جمله سرانه ورزشی و بهداشت پایینتر از حد انتظار است و باید با بهرهگیری از ظرفیت خیرین و نهادهای انقلابی این کمبودها جبران شود.
فرماندار زنجان تاکید کرد که انتظار میرود دستگاههای اجرایی بهصورت منطقهای و نقطهای مسائل و نیازهای محلی را شناسایی و به ستاد فرمانداری منتقل کنند تا برنامههای دقیقتری برای رفع آنها تدوین شود.
کاظمی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای خدمت به مددجویان و اقشار نیازمند استان گفت: در حوزههای مختلف از جمله تهیه جهیزیه، بازگشایی مدارس، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای نیازمند، اقدامات ارزشمندی در حال انجام است که باید با هدفمندی و برنامهریزی ادامه یابد.
وی بر اهمیت همافزایی بین دستگاههای دولتی، نهادهای انقلابی و خیرین برای ارتقای شاخصهای توسعهای استان تاکید کرد و گفت: با مدیریت هوشمندانه و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، میتوانیم وضعیت شاخصهای بهداشتی، ورزشی و سایر شاخصهای توسعهای استان را بهبود بخشیم و عدالت در توزیع خدمات را محقق کنیم.
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