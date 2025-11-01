  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

کاظمی: زنجان نیازمند ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای و توزیع متوازن خدمات است

کاظمی: زنجان نیازمند ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای و توزیع متوازن خدمات است

زنجان- فرماندار زنجان با تاکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای در شهر زنجان، گفت: زنجان نیازمند ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای و توزیع متوازن خدمات است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی روز شنبه در آئین اهدای جهیزیه به نوعروسان زنجانی، با اشاره به اهمیت هدایت ظرفیت‌ها به مناطق کمتر برخوردار اظهار داشت: برخی شاخص‌های توسعه‌ای استان نیازمند ارتقای بیشتری هستند و لازم است برنامه‌ریزی‌های هدفمندتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به پراکندگی جمعیت و تنوع نیازهای مردم در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، افزود: به ویژه در شهرستان زنجان به دلیل گستردگی و حجم جمعیت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منطقه‌ای هستیم تا خدمات به شکل متوازن ارائه شود.

کاظمی افزود: اگرچه این استان در ارزیابی‌های کشوری جایگاه متوسطی دارد، اما در برخی شاخص‌ها از جمله سرانه ورزشی و بهداشت پایین‌تر از حد انتظار است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نهادهای انقلابی این کمبودها جبران شود.

فرماندار زنجان تاکید کرد که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی به‌صورت منطقه‌ای و نقطه‌ای مسائل و نیازهای محلی را شناسایی و به ستاد فرمانداری منتقل کنند تا برنامه‌های دقیق‌تری برای رفع آنها تدوین شود.

کاظمی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای خدمت به مددجویان و اقشار نیازمند استان گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله تهیه جهیزیه، بازگشایی مدارس، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های نیازمند، اقدامات ارزشمندی در حال انجام است که باید با هدفمندی و برنامه‌ریزی ادامه یابد.

وی بر اهمیت هم‌افزایی بین دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلابی و خیرین برای ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان تاکید کرد و گفت: با مدیریت هوشمندانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، می‌توانیم وضعیت شاخص‌های بهداشتی، ورزشی و سایر شاخص‌های توسعه‌ای استان را بهبود بخشیم و عدالت در توزیع خدمات را محقق کنیم.

کد مطلب 6641179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه