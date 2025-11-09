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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

سرهنگ کریمی امین: ۵ دستگاه ماینر در شهرستان زاهدان کشف شد

سرهنگ کریمی امین: ۵ دستگاه ماینر در شهرستان زاهدان کشف شد

زاهدان - ️رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۵ دستگاه ماینر در شهر زاهدان و دستگیری یک متهم در این خصوص خبر داد.

سرهنگ حسینعلی کریمی امین در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی سیستان و بلوچستان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی ۵ دستگاه ماینر در شهرستان زاهدان شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بلا فاصله تیمی از کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی به همراه مأمورین شرکت توزیع برق با هماهنگی مقام قضائی به آدرس مذکور اعزام و در بازید به عمل آمده تعداد ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف وضبط نمودند.

وی بیان کرد: ارزش ریالی مجموع دستگاه‌های مکشوفه برابر اعلام نظر کارشناسان بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد و در این خصوص ۱ نفر متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6649674

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ماینر؟؟ اونم توشهر؟؟ بابا چه جرئتی دارید این همه هوش و ذکاوت و خوب در راه درستش به کار بگیرید

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