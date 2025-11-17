به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور که صبح امروز دوشنبه برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای عازم روسیه شده بود دقایقی پیش وارد فرودگاه بینالمللی وونکوا مسکو شد.
وی در بدو ورود به فرودگاه وونکوا در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اهمیت اجلاس نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای، اظهار کرد: سازمان شانگهای یکی از بزرگترین سازمانهای منطقهای است که جمعیت کشورهای عضو به بیش از ۳,۴ میلیارد نفر میرسد.
وی ادامه داد: ۱۰ کشور عضو این سازمان از نظر فرهنگی، تمدنی و تاریخی اشتراکات فراوانی دارند و بهترین سازمان برای توسعه همکاریها، رفع و تأمین نیازها و تعامل و همکاری محسوب میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: از دو سال گذشته که ایران عضو رسمی این سازمان شده است، رفت و آمد و تعاملات فراوانی در قالب سازمان شانگهای داشتهایم و امیدواریم این روند همکاری به شرایط بسیار خوبی برسد و ما بتوانیم از مزایای عضویت در این سازمان به نفع خود، کشورهای منطقه و به نفع صلح، آرامش و دوستی بین ملتها استفاده کنیم.
محمدرضا عارف در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، با برخی سران و مقامات کشورهای عضو این سازمان نیز در زمینه بررسی راههای توسعه همکاریهای اقتصادی، انرژی و ترانزیتی دیدار خواهد کرد.
افزایش استفاده از پولهای ملی در مبادلات تجاری، توسعه پروژههای مشترک انرژی و حملونقل، و تقویت همکاریهای منطقهای، محورهای اصلی اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای است.
در این اجلاس علاوه بر معاون اول رئیسجمهور کشورمان، نخستوزیران روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز حضور دارند.
نظر شما