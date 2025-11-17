به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دمیرچیلو عصر دوشنبه در گفتگو با اصحاب رسانه در آستارا، بر اهمیت نشست استانداران ساحلی دریای خزر در تقویت همکاریهای منطقهای و معرفی ظرفیتهای استان گیلان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش نشستهای بینالمللی در نزدیکی مواضع کشورها، اظهار داشت: نشست استانداران ساحلی دریای خزر موید همنظری و همدلی کشورهای ساحلی برای ایجاد فضای همکاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای متقابل است. طبیعی است که وقتی منافع مشترک مطرح میشود، این همکاریها میتواند منجر به برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه و تعریف ظرفیتهای جدید همکاری شود.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان افزود: برگزاری این نشست در استان گیلان در وهله نخست نشاندهنده ظرفیتهای بالای این استان برای میزبانی نشستهای بینالمللی است. همچنین گیلان ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه اقتصادی دارد که میتواند زمینهساز توسعه همکاریها با کشورهای ساحلی دریای خزر باشد.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به اهمیت همکاریهای دریایی، گفت: حملونقل و صنایع مرتبط با حوزه آبی دریای خزر، با تکیه بر مزیتهای حملونقل دریایی، میتوانند برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مزیتهای ویژهای ایجاد کنند و مورد توجه دیگر کشورها قرار گیرند.
دمیرچیلو خاطرنشان کرد: این نشستها علاوه بر معرفی ظرفیتهای استان، میتواند به توسعه و تعمیق همکاریهای اقتصادی با کشورهای ساحلی کمک کند. اما ضروری است که توافقات حاصل از این نشستها مورد پیگیری قرار گیرد، چرا که استمرار و تداوم ارتباطات است که میتواند به نتایج مثبت، بهویژه در حوزه اقتصادی، منجر شود.
