طرح فاضلاب روستایی کُهک با حضور سفیر کره جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان در روستای ۱۰ هزار نفری کُهک شهرستان با حضور سفیر کره جنوبی و معاون آبفای کشور به بهره‌برداری رسید.

طی مراسمی با حضور سفیر کره جنوبی و نمایندگان سازمان یونیسف طرح فاضلاب روستایی کُهک با ارزش سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به حجم عملیات اجرایی این طرح، گفت: در این طرح ۲۱ کیلومتر خط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب، سه باب ایستگاه پمپاژ و احداث سامانه تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب به بهره‌برداری رسید.

فرهاد سرگلزایی ادامه داد: این طرح، نخستین زیرساخت فاضلاب روستایی در سیستان و بلوچستان است که به‌عنوان الگوی موفق و بر پایه همکاری‌های بین‌المللی پیامدهای بلندمدت بر سلامت عمومی، محیط‌زیست و اقتصاد آب این منطقه دارد.

وی بیان کرد: اجرای پروژه‌های جمع‌آوری، تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب در نواحی روستایی را به عنوان یک راهکار زیربنایی و نقش این طرح در ارتقای شاخص‌های سلامت، رفاه و توسعه پایدار مهم است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در تشریح مزایای این پروژه در بُعد بهداشتی، افزود: این سیستم‌ها با حذف پساب‌های خانگی و جلوگیری از نفوذ آن‌ها به منابع آب زیرزمینی، به طور اساسی موجب ارتقای سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها می‌شوند.

وی بیان کرد: از منظر زیست‌محیطی، این چرخه مدیریت یکپارچه، مانع از آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی، رودخانه‌ها و اراضی کشاورزی به آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی می‌شود.

سرگلزایی خاطرنشان کرد: در عرصه اقتصادی و کشاورزی نیز، خروجی این فرآیند، یعنی پساب تصفیه‌شده استاندارد، به عنوان یک منبع آب مطمئن و دائمی ظرفیت‌های جدیدی را برای توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی فراهم می‌سازد.

وی افزود: استفاده از این منبع، که حاوی عناصر مغذی ارزشمندی است، نه تنها نیاز به کودهای شیمیایی و مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی را کاهش می‌دهد، بلکه با آبیاری پایدار در تمام فصول سال، بهره‌وری و درآمدزایی فعالیت‌های کشاورزی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به بُعد اجتماعی این طرح خاطرشنان کرد: ارتقای کیفیت محیط زندگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار، به تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان منجر شده و پایداری اجتماعی را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به دیگر ویژگی طرح‌های فاضلاب در سطح کلان نیز، گفت: این رویکرد، راهکاری اثربخش برای مقابله با پدیده کم‌آبی و خشکسالی است که با بازچرخانی بخش قابل توجهی از آب، فشار بر منابع آب شیرین را کاهش داده و تاب‌آوری سرزمین را در برابر بحران آب افزایش می‌دهد.

سرگلزایی در پایان تصریح کرد: طرح جمع‌آوری فاضلاب روستایی کُهک با سرمایه‌گذاری ۲,۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که از این مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال با حمایت مالی جمهوری کره جنوبی و مشارکت سازمان یونیسف فراهم شده است.