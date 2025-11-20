  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

پیروزی خاتون بم مقابل نماینده ازبکستان درلیگ قهرمانان آسیا

پیروزی خاتون بم مقابل نماینده ازبکستان درلیگ قهرمانان آسیا

تیم فوتبال خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا بانوان موفق شد نسف قارشی را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم در دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بانوان امروز پنجشنبه ۲۹ آبان و از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه مرکزی هانکو رو در روی تیم نسف قارشی ازبکستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز از زمین بازی خارج شود.

سارا دیدار در دقیقه ۱۴ و روی پاس فاطمه گرایلی موفق شد تنها گل سه امتیازی شاگردان مرضیه جعفری را به ثمر برساند. با کسب این پیروزی خاتون بم در جدول سه امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بنگال شرقی در رده سوم قرار گرفت.

در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های ووهان جیاگدا و بنگال شرقی به مصاف هم رفتند که نماینده چین موفق شد با ۲ گل نماینده هند را از پیش رو برداشت تا با ۴ امتیاز ووهان جیگاندا در صدر جدول قرار گیرد.

لازم به ذکر است که خاتون بم در اولین بازی خود با نتیجه ۳ بر یک نتیجه را به بنگال شرقی واگذار کرده بود.

کد مطلب 6662879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها