پیروزی خاتون بم مقابل نماینده ازبکستان درلیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم در دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بانوان امروز پنجشنبه ۲۹ آبان و از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه مرکزی هانکو رو در روی تیم نسف قارشی ازبکستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز از زمین بازی خارج شود.

سارا دیدار در دقیقه ۱۴ و روی پاس فاطمه گرایلی موفق شد تنها گل سه امتیازی شاگردان مرضیه جعفری را به ثمر برساند. با کسب این پیروزی خاتون بم در جدول سه امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بنگال شرقی در رده سوم قرار گرفت.

در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های ووهان جیاگدا و بنگال شرقی به مصاف هم رفتند که نماینده چین موفق شد با ۲ گل نماینده هند را از پیش رو برداشت تا با ۴ امتیاز ووهان جیگاندا در صدر جدول قرار گیرد.

لازم به ذکر است که خاتون بم در اولین بازی خود با نتیجه ۳ بر یک نتیجه را به بنگال شرقی واگذار کرده بود.