به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت حدود یک هفته پیش در ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی و تایوان آزمایش روشی را برای همکاری با همتایان به‌صورت مستقیم در داخل چت جی پی تی آغاز کرد. هنگامی که کاربر در چت جی پی تی گفتگویی را شروع می‌کند، می‌تواند از افراد دیگر و به طور دقیق تر تا ۲۰ نفر را برای پیوستن به چت دعوت کند.

به نظر می رسد قابلیت چت گروهی فراتر از آنکه کاربران این گروه ها بتوانند همراه یکدیگر از چت جی پی تی درخواستی ثبت کنند و نسبت به پیام های یکدیگر واکنش نشان دهند، عمدا محدود شده‌ بود. اوپن ای آی اعلام کرده محتوای چت‌های گروهی در حافظه چت جی پی تی ذخیره نمی‌شود و هر کاربر می تواند به غیر از سازنده گروه، اعضای دیگر را حذف کند.

طبق گزارش ها اوپن ای آی در ماه آوریل روی نسخه مخصوص خود از یک فید شبکه اجتماعی مبتنی بر متن فعالیت می‌کرد. هرچند این پلتفرم رقیب ایکس هنوز ساخته نشده، اما سازنده چت جی پی تی با شیوه های دیگری به ارائه ویژگی های شبکه اجتماعی نزدیک شده است.

به عنوان مثال اپ Sora که اوپن ای آی در سپتامبر راه اندازی کرد به طورمستقیم از لحاظ فرم و توانایی برایی فراهم کردن سرگرمی های غیرفعال، با تیک تاک رقابت می کند. چت های گروهی در چت جی پی تی جایگزین اپ هایی مانند مسنجر نمی شوند اما تجربه‌ای مشابهِ پیام‌رسانی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌کنند که مشابه آنچه متا در اینستاگرام امتحان می‌کند، است. با این تفاوت که چت جی پی تی از چت‌باتی استفاده می‌کند که برای کاربر عادی بسیار محبوب‌تر است.