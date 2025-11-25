۱۱۴ نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از ۱۱۴ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات با اشاره به اینکه رضایت مردم از نظام و انقلاب تیری است بر قلب دشمنان، اظهار کرد: مردم داری افتخار بسیج است.

سردار حمید خرمدل با تشکر از دست اندرکاران سپاه شهرستان دشتی در عرصه پنل‌های خورشید، گفت: در بقیه شهرستان‌های بوشهر در عرصه پنل خورشیدی فرهنگ سازی شود.

وی با تاکید بر اینکه که خداشناسی، خدامحوری و توکل به خدا اولین شاخصه موفقیت‌های بسیج است و اگر این شاخصه‌ها را از بسیج بگیریم چیزی برای آن نمی‌ماند، ادامه داد: خدامحوری و توکل به خدا انرژی و قلب مطمئنه به بسیج داده است.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر بیان کرد: شکست‌های آمریکا و اسرائیل با ما تکرار خواهد شد اگر بخواهد دست به حماقتی بزند چرا که ما متصل به خدا محوری هستیم و آنها دل به تجهیزات و امکانات بسته اند.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با تاکید بر اینکه خداوند متعال در جنگ ۱۲ روزه قلب مردم را علیه دشمن بسیج کرد، افزود: تفکر بسیج متکی به تجهیزات و امکانات نبوده بلکه امیدآفرین بوده و خداوند است که به ما قوت قلب می‌دهد.

وی بیان اینکه باید خادم مردم باشیم و در خدمدت رسانی مردم از شعار پرهیز کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم انقلاب و نظام زودتر به سرمنزل مقصود برسیم باید خدمدت رسانی به مردم را به بهترین نحو انجام دهیم. خرم دل