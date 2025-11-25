  1. استانها
  2. بوشهر
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

۱۱۴ نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر افتتاح شد

۱۱۴ نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر افتتاح شد

بوشهر- مراسم افتتاح و بهره‌برداری از ۱۱۴ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی استان بوشهر در روستای باغان شهرستان دشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از ۱۱۴ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات با اشاره به اینکه رضایت مردم از نظام و انقلاب تیری است بر قلب دشمنان، اظهار کرد: مردم داری افتخار بسیج است.

سردار حمید خرمدل با تشکر از دست اندرکاران سپاه شهرستان دشتی در عرصه پنل‌های خورشید، گفت: در بقیه شهرستان‌های بوشهر در عرصه پنل خورشیدی فرهنگ سازی شود.

وی با تاکید بر اینکه که خداشناسی، خدامحوری و توکل به خدا اولین شاخصه موفقیت‌های بسیج است و اگر این شاخصه‌ها را از بسیج بگیریم چیزی برای آن نمی‌ماند، ادامه داد: خدامحوری و توکل به خدا انرژی و قلب مطمئنه به بسیج داده است.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر بیان کرد: شکست‌های آمریکا و اسرائیل با ما تکرار خواهد شد اگر بخواهد دست به حماقتی بزند چرا که ما متصل به خدا محوری هستیم و آنها دل به تجهیزات و امکانات بسته اند.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با تاکید بر اینکه خداوند متعال در جنگ ۱۲ روزه قلب مردم را علیه دشمن بسیج کرد، افزود: تفکر بسیج متکی به تجهیزات و امکانات نبوده بلکه امیدآفرین بوده و خداوند است که به ما قوت قلب می‌دهد.

وی بیان اینکه باید خادم مردم باشیم و در خدمدت رسانی مردم از شعار پرهیز کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم انقلاب و نظام زودتر به سرمنزل مقصود برسیم باید خدمدت رسانی به مردم را به بهترین نحو انجام دهیم. خرم دل

کد خبر 6667752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها