به گزارش خبرنگار مهر، قبلاً افرادی که در تصادفات جرحی سبک آسیب می‌دیدند، برای دریافت خسارت مجبور بودند مراحل طولانی از جمله مراجعه به پلیس، پزشکی قانونی و دادگاه را طی کنند که پروسه‌ای وقت‌گیر و دشوار بود. حالا وزیر دادگستری از پایان ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه‌ها خبر داده و اعلام کرده است که مراحل رسیدگی از طریق سامانه‌های پلیس، بیمه و پزشکی قانونی انجام خواهد شد.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: برای تصادفات جرحی دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. پلیس کروکی را ترسیم و اطلاعات را از طریق سامانه برای شرکت بیمه، طرفین تصادف و سازمان پزشکی قانونی ارسال می‌کند. فرد مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی دریافت می‌کند که به طرف مقابل و بیمه ابلاغ می‌شود. در صورت اعتراض، رسیدگی انجام می‌شود و در غیر این صورت، بدون رأی قضائی بیمه ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت می‌کند.

وی افزود: این رویه موجب کاهش بار قضائی و تسهیل امور مردم می‌شود. تنها در تصادفات فوتی یا جرحی سنگین که جنبه عمومی دارند، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

در همین راستا، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات نحوه رسیدگی به تصادفات جرحی سبک را تشریح کرد و گفت: در صحنه تصادف، همکاران ما اطلاعات و مدارک طرفین را ثبت می‌کنند و در صورت نبود نقص یا اعتراض، کروکی ترسیم و در سامانه بارگذاری می‌شود. اگر مدارک کامل و هویت طرفین مشخص باشد، خودروها نیاز به توقیف ندارند و پرونده وارد فرآیند بیمه می‌شود.

وی افزود: سیستم جدید امکان الصاق تصاویر و مستندات به کروکی را فراهم کرده و تنها در موارد اعتراض، مدارک ناقص یا هویت نامعلوم نیاز به بررسی حضوری خواهد داشت. این اقدامات در راستای بند دال ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی) انجام شده تا مراحل رسیدگی سبک‌تر و سریع‌تر شود.

سرهنگ جوانبخت در پایان تأکید کرد: این رویه جدید باعث کاهش مراجعه حضوری مردم به دادگاه، جلوگیری از توقیف غیرضروری خودروها و تسهیل دریافت خسارت شده است و تنها تصادفات شدید یا دارای ابهام به دادگاه ارجاع می‌شوند.

سرهنگ جوانبخت در تکمیل توضیحات خود گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه بررسی صحنه تصادف، تعیین علت حادثه، ترسیم کروکی الکترونیکی و ارسال آن به‌صورت سیستمی برای کلانتری‌ها را بر عهده دارد. این مراحل توسط افسران پلیس راهور انجام می‌شود و پس از آن روند رسیدگی در کلانتری ادامه می‌یابد. مهم‌ترین مزیت این مصوبه این است که افرادی با خسارت جزئی دیگر درگیر توقیف خودرو، پارکینگ و هزینه‌های اضافی نمی‌شوند و روند رسیدگی بسیار روان‌تر شده است.

وی ادامه داد: اگر هر یک از طرفین اعتراضی داشته باشند، تا یک هفته پس از ابلاغ می‌توانند اعتراض خود را نسبت به کروکی یا نظریه پزشکی قانونی اعلام کنند؛ چه از طریق مراجعه حضوری و چه از طریق برنامه "پلیس من". در صورت ثبت اعتراض، موضوع به سیستم قضائی ارسال می‌شود.

وی افزود: اما اگر هیچ‌یک از طرفین به نظر کارشناسی، صندوق بیمه یا پزشکی قانونی اعتراض نکنند، پرونده بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضائی، مستقیماً برای پرداخت خسارت به شرکت بیمه ارسال می‌شود.

سرهنگ جوانبخت در خصوص لزوم احراز هویت گفت: طرفین تصادف باید حساب فعال در سامانه ثنا داشته باشند؛ زیرا تمام پرونده‌ها در این بستر ارسال می‌شود و پیامک‌ها نیز از همان طریق به افراد می‌رسد. نتیجه کارشناسی نیز در نهایت از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه به طرفین اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: این روش جدید موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری مردم، جلوگیری از توقیف‌های غیرضروری خودروها و تسهیل دریافت خسارت شده است و تنها پرونده‌های دارای ابهام یا تصادفات سنگین به دادگاه ارجاع می‌شوند.