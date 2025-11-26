ترامپ: روسیه با تصرف نکردن سراسر اوکراین امتیاز بزرگی داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در دیدار با «یوناس گار استوره» نخست‌وزیر نروژ گفت: روسیه با خودداری از گرفتن تمام اوکراین، امتیاز نسبتاً بزرگ به کی‌یف داده است.

وی افزود: واشنگتن، فشار زیادی به روسیه وارد کرده و همین امر سبب شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، اکنون از توافق صحبت کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد که به باور او، «هر دو طرف»، یعنی روسیه و اوکراین، خواهان صلح هستند.

ترامپ با اشاره به ضرب الاجل داده شده از سوی وی برای رسیدن به توافق، هشدار داد در صورت عدم حصول توافق تا آن زمان، رویکرد واشنگتن ممکن است به‌طور چشمگیری تغییر کند.

دولت ترامپ، طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کی‌یف در مقابل گرفتن تضمین‌های امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار می‌کند و محدودیت‌هایی را در زمینه توان نظامی می‌پذیرد.

اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده‌اند و آن را تحقق خواسته‌های روسیه اعلام کرده‌اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواسته‌های هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین می‌کند.