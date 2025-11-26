واکنش حماس به تحرکات جدید تل آویو در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تصویب پیش‌نویس قانونی جدید در کمیته خارجه و امنیت کنست رژیم صهیونیستی که به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد زمین‌هایی در کرانه باختری اشغالی را به صورت مستقیم خریداری کنند، جنایت جدیدی است که وضعیت حقوقی کرانه باختری به عنوان سرزمینی اشغالی را نقض می‌کند.

حماس در این بیانیه تأکید کرد که این اقدام دولت اشغالگر، تلاش برای تحمیل واقعیت جدید در چارچوب پیشبرد طرح‌های یهودی‌سازی و الحاق کرانه باختری است و تمامی اقدامات رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی این منطقه و قدس و بیرون راندن ساکنان آن باطل و غیرقانونی است و هیچگاه حقیقت فلسطینی این سرزمین و حق مردم فلسطین در آن را تغییر نخواهد داد.

این جنبش از اتحادیه عرب، سازمان ملل و تمامی نهادهای بین‌المللی خواست تحرکی فوری و سازنده برای مقابله با این تجاوزات و نقض صریح قطعنامه‌های بین‌المللی در رابطه با کرانه باختری اشغالی و ملزم نمودن دولت تروریستی رژیم صهیونیستی به توقف پروژه‌های شهرک‌سازی و تجاوزات مستمر علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین داشته باشند.