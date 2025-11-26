  1. استانها
وضعیت پروژه‌های عمرانی بندرعباس توسط استاندار هرمزگان ارزیابی شد

بندرعباس- استاندار هرمزگان از پروژه‌های مهم شهر بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر چهارشنبه با همراهی صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، رضا نصری مدیرکل دیوان محاسبات استان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهری و اصحاب رسانه از وضعیت پروژه بندرگاه نخل ناخدا بازدید کرد.

آشوری تازیانی ضمن ارزیابی بخش‌های مختلف این این پروژه بر لزوم تسریع در فرآیندهای اجرایی و توجه به دستورالعمل‌های زیست محیطی تأکید کرد.

استاندار هرمزگان در ادامه در محل اجرای پروژه صنوف ناسازگار با محیط زیست شهری، بندرعباس حضور پیدا کرد و از نزدیک در جریان عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.

بر پایه این گزارش جمع عرصه زون شهرک صنوف آلاینده شهری، ۵۵۳۱۴۸ متر مربع، جمع عرصه ابنیه، ۲۳۶۱۰۰ متر مربع که شامل بخش‌های صنعتی، خدماتی-صنعتی و خدماتی شهرکی و فضای سبز است که یک پل ۳۰۰ متری نیز در آن احداث خواهد شد.

۲۲۰ واحد در این مرکز تعبیه شده اما پیش بینی توسعه آینده ۲۸۰ غرفه است و مصالح فروش‌ها، سنگ فروش‌ها و آهن فروش‌ها در این شهرک مستقر خواهند شد.

استاندار هرمزگان همچنین از بیمارستان شهدا (۵۳۱ تخت خوابی) بندرعباس بازدید کرد و پیشرفت فیزیکی بخش‌های مختلف بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داد.

طبق اعلام مسئولان دانشگاه، ظرفیت اسمی این مگاهاسپیتال ۵۳۱ تخت خواب و به صورت کلی ۵۷۳ تخت است.

این بیمارستان در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع ساخته شده است.

این بیمارستان برای آغاز به فعالیت ۱۱۴۱ نفر پرسنل نیاز دارد و برای تکمیل این پروژه ۱,۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در ادامه از پل مهرگان و طرح مارینای بندرعباس در مجاورت بندر مسافربری شهید حقانی بازدید کرد.

مارینای بندرعباس یکی از مهم‌ترین طرح‌های گردشگری دریایی استان هرمزگان است که به محلی برای پهلوگیری کشتی‌های کروز و گردشگری بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

۶۰ دستگاه ماشین آلات عمرانی ۲۴ ساعته در حال انجام این پروژه هستند و پیشرفت فیزیکی این طرح ۵ درصد است که قرار است ۲۰ ماهه به بهره‌برداری برسد.

این پروژه قسمتی از طرح ابراکوسیستم دریایی هرمزگان است که در سه نقطه بندر شهید حقانی، بندرگاه نخل ناخدا و بندر شهیده فاطمه نیک هرمز در حال اجرا است.

    • امید US ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      درود بیکران بر شما یه خواهش داشتم از استاندار محترم هرمزگان واقعا،واقعا،معضلی شده این ترافیک شهید رجایی مخصوصا از سمت پیامبر اعظم که می‌خواهیم بیایم به سمت شهید رجایی از بس شدید هست دیگه نه اعصابی میمونه نه حوصله خواهشا خواهشا یه فکر ی به حال این ترافیک کنید با تشکر از شما و عوامل محترم

