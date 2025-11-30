به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ چهارمین مرحله ثبت سفارش برنج خارجی آغاز شد.

نخستین ثبت سفارش سال ۱۴۰۴، شنبه ۱۰ خرداد انجام شد. در این نوبت برای ۲۵۰ هزار تن برنج سفید و ۲۵ هزار تن برنج نیمه سفید ثبت سفارش صادر شد. هرچند باید نوبت ثبت سفارشی که در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ انجام گرفت را نیز به حساب سال جاری منظور کرد.

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ دومین نوبت ثبت سفارش برنج سال ۱۴۰۴ انجام شد و مجوز واردات ۱۵۰ هزار تن شامل واریته‌های ۳۸۶ برنج پاکستانی و ۱۵۰۹ برنج هندی صادر شد.

سومین ثبت سفارش برنج خارجی امسال، یکشنبه ۲۷ مهر ماه با حجم ۱۲۰ هزار تن بود که محموله‌های آن در حال رسیدن به کشور است.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره میزان واردات این مرحله ثبت سفارش برنج خارجی به خبرنگار مهر، گفت: مجوز واردات ۱۸۰ هزار تن برنج صادر شده که پیش بینی می‌شود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن از مبدأ پاکستان و باقی از هندوستان خریداری و تأمین شود.

وی با اشاره به واریته‌های وارداتی از این دو کشور، افزود: واریته‌های سوپر باسماتی، ۱۱۲۱ و ۳۸۶ به عنوان برنج پاکستانی و دو واریته ۱۷۱۸ و ۱۵۰۹ نیز برای برنج هندی تعیین شده است.

وی یادآور شد: بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعتبار این ثبت سفارش ۴ ماهه بوده و محموله‌ها باید تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود.

وی تصریح کرد: در ادامه برنج‌های وارداتی از طریق کارگروه تنظیم بازار هر استان در شبکه، توزیع خواهد شد.

ضرورت فراهم بودن شرط لازم و کافی تأمین برنج

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در ادامه سخنان خود، اظهار کرد: باز شدن ثبت سفارش برنج شرط لازم برای تنظیم بازار این محصول پرمصرف است اما شرط کافی نیست.

خاکی با اشاره به ضرورت تخصیص ارزهای معوق عنوان کرد: شرط کافی برای انجام واردات با توجه به نیاز بازار، تخصیص منابع ارزی لازم است.

وی گفت: از بهمن سال گذشته تا به امروز ارزی به واردکنندگان تخصیص داده نشده و واردکنندگان صرفاً با اعتبار یا سرمایه خود خریدها را انجام داده‌اند. به عبارت دیگر، برنج خارجی در بهمن ۱۴۰۳ ترخیص، توزیع و به مصرف رسیده است اما هنوز ارز آن پرداخت نشده است. اگر هم امسال پرداخت ارزی از سوی بانک مرکزی انجام شده باشد، مربوط به بدهی‌های سال قبل بوده است. ضمن اینکه طبیعتاً ظرفیت خرید اعتباری نیز نامحدود نیست و وقتی بدهی از ارقامی فراتر برود، طرف خارجی حاضر به معامله جدید نخواهد بود.

این مسئول صنفی با اشاره به تفاوت روال تجارت دو کشور هند و پاکستان عنوان کرد: تاجران پاکستانی برخلاف بازرگانان هندی، به صورت نقدی معامله می‌کنند که این مساله در کنار دیرکرد تخصیص ارز، واردات برنج از پاکستان را با مشکلاتی همراه می‌کند.

وی در پاسخ به پرسش، حجم بدهی ارزی برنج تا امروز چقدر است، گفت: از بهمن سال ۱۴۰۳ تا امروز این عدد بین یک میلیارد یورو تا ۱.۲ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال حداقل به واردات ۱.۵ میلیون تن برنج نیاز داریم، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون تن برنج سفید وارد کشور شده و برای پوشش نیاز باقی سال و به ویژه ایام ماه مبارک رمضان و شب عید، لازم است تا پایان سال حداقل ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز وارد و ترخیص شود.