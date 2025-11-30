حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی کشور با شکوه هرچه تمام‌تر و با استقبال کم‌نظیر جامعه انتظامی، در تاریخ ۱۳ آذر در نیروی انتظامی استان مازندران برگزار خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران گفت: برگزاری این همایش گامی بلند در مسیر تحقق دغدغه‌های مقام معظم رهبری و اجرای اولویت‌های فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین نهج البلاغه را به عنوان یک منبع عظیم علمی و عملی معرفی کرد که می‌تواند راهنمایی ارزشمند برای ارتقای توانمندی‌های معنوی و اعتقادی کارکنان نیروی انتظامی باشد.

وی گفت: این همایش با مشارکت چهار گروه هدف برگزار می‌شود: کارکنان شاغل نیروی انتظامی و خانواده‌های آنان، اعضای وابسته گرانقدر نیروی انتظامی و خانواده‌های آنان، سربازان وظیفه و همچنین اساتید، دانشجویان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و قلم و در این رویداد فرهنگی، رقابت‌هایی در پنج عرصه فرهنگی و هنری از جمله فیلم کوتاه، سرودهای حماسی و معنوی، مقالات علمی، اشعار ناب و نقاشی‌های مفهومی برگزار می‌شود که همگی با محوریت سیره و معارف گهربار نهج البلاغه تولید و ارائه شده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین به حضور چهره‌های برجسته حوزوی و کشوری در این همایش اشاره کرد و از سخنرانی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، نماینده مقام معظم رهبری در فراجا و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و حضرت آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، به عنوان نقطه عطف این همایش یاد کرد.

وی در راستای آماده‌سازی این همایش، اقدامات قابل توجهی در سطح استان انجام شده است که شامل تشکیل کمیته علمی متشکل از اساتید برجسته نهج البلاغه، راه‌اندازی حلقه‌های مطالعاتی در سراسر استان، نیازسنجی دقیق از شهرستان‌ها، تهیه محتوای علمی و کاربردی برای مجموعه انتظامی و برگزاری مسابقات گسترده نهج البلاغه‌خوانی در سطح استان می‌شود. علاوه بر این، نمایشگاهی از آثار فرهنگی و هنری با موضوع نهج البلاغه نیز در روز همایش برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: این همایش با هدف نهادینه کردن فرهنگ ناب علوی و سیره عملی امیرالمؤمنین علی (ع) در بین اعضای غیور نیروی انتظامی و خانواده‌های محترم آنان، گامی اساسی در تقویت بنیان‌های اعتقادی و ارتقای معنوی این نهاد انقلابی برداشته است.