امام جمعه بوشهر: دشمن با جنگ ترکیبی هویت جوانان را نشانه گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، در نشست استادیاران استان با قدردانی از تلاش اساتید، استادیاران و سرمربیان، بر ضرورت توجه جدی به جهاد تبیین، صیانت فرهنگی و تقویت هویت انقلابی در میان نسل جوان تأکید کرد و با اشاره به اهمیت فرهنگ در هندسه قدرت جمهوری اسلامی گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب، فرهنگ اساس و زیربنای مؤلفه‌های قدرت است و هر مقدار فرهنگ ما اصیل، رو به رشد و ضامن ارزش‌های اسلامی ایرانی باشد، اقتدار ملی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دشمن از ابتدای انقلاب، تهاجم فرهنگی را با روش‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی دنبال کرده، افزود: امروز دشمن با دو تیغ به جمهوری اسلامی حمله می‌کند؛ از بالا با هدف آسیب رساندن به نخبگان، دانشمندان و مراکز حیاتی، و از پایین با هدف ایجاد چالش در قاعده مردمی، ترویج بی‌عفتی، دوگانگی اجتماعی و تضعیف فرهنگ دینی.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر یکی از اهداف مهم جریان‌های معارض در جنگ ترکیبی را دور کردن جوانان از بسیج و شکستن قداست و هویت انقلابی این نهاد دانست و گفت: بسیج یعنی اقتدار نظام و دشمن دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است.

وی نقش شبکه تربیت سالم بسیج را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: باید جذب‌شدگان بسیج را از نظر معرفتی، رفتاری و اخلاقی تقویت کرد تا خود تبدیل به مربیان مؤثر در جامعه شوند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه حضور در صحنه جزئی اصلی از علت موفقیت است، خطاب به مربیان و اساتید بسیجی گفت: اگر هزار برنامه داشته باشیم اما حضور جدی در میدان نباشد، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. دشمن آمار حضور مردم را رصد می‌کند و ما باید با افزایش مشارکت و حضور، پیام اقتدار بدهیم.

امام جمعه بوشهر از نماز جمعه به عنوان فرصتی آماده برای تعلیم و تربیت و کار فرهنگی یاد کرد و تأکید کرد: استادان و مربیان می‌توانند از این بستر بیشترین بهره را ببرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین با اشاره به ضرورت ولایت‌مداری گفت: در نظام اسلامی، حجت سیاسی و مدیریتی ما رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و باید رفتار، تصمیم و حرکت‌ها بر اساس هدایت‌های ایشان تنظیم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد سپاه، بسیج و مجموعه‌های فرهنگی استان اظهار داشت: استان بوشهر در بسیاری از شاخص‌ها در میان استان‌های برتر کشور قرار دارد، اما باید به حدی از رشد برسیم که الگوی ملی در تربیت و شبکه‌سازی فرهنگی باشیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان با تأکید بر اهمیت کار تربیتی و فرهنگی، خطاب به مربیان و فعالان بسیجی گفت: این میدان جهاد اکبر است؛ جهادی فوری، دائمی و قطعی. قدر این فرصت را بدانید و بدانید که موفقیت استان و کشور در گرو تلاش شماست.