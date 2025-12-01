  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

امیدوار: حوادث رانندگی در خراسان رضوی منجر به ۲ فوتی و ۱۰۴ مصدوم شد

امیدوار: حوادث رانندگی در خراسان رضوی منجر به ۲ فوتی و ۱۰۴ مصدوم شد

مشهد- رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: سوانح رانندگی در معابر شهری و جاده‌های خراسان رضوی طی دیروز یکشنبه ۲ فوتی و ۱۰۴ مجروح برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی امیدوار اظهار کرد: طی روز گذشته (یکشنبه ۹ آذر) تصادف خودروی سواری با یک معتاد متجاهر زیر پل امام حسین (ع) مشهد منجر به فوت عابر شد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: همچنین براثر وقوع ۹۱ فقره تصادف جرحی در شهرهای استان ۱۰۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۰۴ فقره تصادف خسارتی نیز در معابر خراسان رضوی به وقوع پیوست.

همچنین در این خصوص سرهنگ حسین میش مست، رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: روز گذشته واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در مسیر کاشمر-کوهسرخ یک فوتی برجا گذاشت.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: همچنین وقوع پنج فقره تصادف جرحی در جاده‌های استان هفت نفر را روانه بیمارستان کرد و ۲۵ فقره تصادف خسارتی دارای کروکی نیز در جاده‌های استان به وقوع پیوست.

کد خبر 6673882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها