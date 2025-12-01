به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، درخواست عفو بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم به یک مناقشه سیاسی و قضائی شدید در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است.

برخی منابع دفتر رئیس رژیم صهیونیستی درخواست نتانیاهو را غیر عادی و دارای پیامدهای بزرگی دانسته و تصریح کردند که هرتزوگ با وجود فشارهای سیاسی داخلی و خارجی بی‌سابقه، قبل از اتخاذ تصمیم، تمام دیدگاه‌های حقوقی را بررسی خواهد کرد.

اقدام نتانیاهو برای درخواست عفو از سوی مخالفان وی و تحلیلگران سیاسی به عنوان ضربه‌ای مهلک به اعتبار دستگاه قضائی و اقتدار اجرای قانون به شمار می‌رود. آنها معتقدند که عفو نتانیاهو، به معنی مشروعیت بخشیدن به فساد است و نتانیاهو از طریق عفو به دنبال کسب مصونیت سیاسی است تا بدون پاسخگویی در قدرت باقی بماند.

سران مخالف کابینه نظیر یائیر لاپید و یائیر گولان، نسبت به صدور هرگونه عفو بدون کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت و اعتراف صریح او به اتهامات هشدار دادند. از سوی دیگر، نفتالی بنت با تاکید بر اینکه اسرائیل در آستانه فروپاشی داخلی و جنگ داخلی است، خواستار بازنشستگی سیاسی محترمانه نتانیاهو شد تا به بحرانی که صهیونیست‌ها سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، پایان دهد.

در مقابل، احزاب حاضر در کابینه به سرعت از درخواست عفو حمایت کرده و مدعی شدند که پرونده‌های فساد علیه او ساختگی هستند. حمایت یسرائیل کاتس وزیر جنگ و بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی دو مورد از این حمایت‌ها بود.

گیدی وایتس، روزنامه‌نگار صهیونیست که اولین کسی بود که پرونده‌های فساد منتسب به نتانیاهو را فاش کرد، درخواست عفو اخیر را مورد انتقاد قرار داد و آن را طرحی فاسد دانست که اوج حمله نتانیاهو به سیستم اجرای قانون به شمار می‌رود.

وایتس در مقاله‌ای در روزنامه هاآرتص انتقادات شدیدی را متوجه هرتزوگ کرد و او را متهم کرد که با نتانیاهو برای فرار از محاکمه وی همسو شده است.

وایتس معتقد است که درخواست عفو نشان می‌دهد که نتانیاهو قصد کناره‌گیری از صحنه سیاسی را ندارد، بلکه برای «بازگشت مجدد مجرم به صحنه جرم» برنامه‌ریزی می‌کند.

به عقیده وایتس، اقدام درخواست عفو فراتر از اختلاف حقوقی و سیاسی است، زیرا عمق بحران در نظام سیاسی رژیم صهیونیستی را آشکار می‌کند و سطح بی‌سابقه‌ای از شکاف داخلی را منعکس می‌سازد. همچنین این اقدام نشان‌دهنده استفاده خطرناک از ابزار عفو با هدف تضعیف حاکمیت قانون و تثبیت فرهنگ فساد در زندگی سیاسی صهیونیست‌هاست.

موران آزولای، خبرنگار امور سیاسی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارش دیگری نوشت که درخواست عفو، با وجود آمادگی‌های اولیه و هماهنگی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، شوک گسترده‌ای را در سیستم‌های قضائی و سیاسی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.

به نوشته این تحلیلگر صهیونیست نتانیاهو درخواست تبرئه کامل بدون اعتراف به اتهام و ابراز پشیمانی و حتی استعفا از سمت خود را دارد، حال آنکه با توجه به حوادث هفتم اکتبر، شایستگی وی برای ادامه تصدی نخست وزیری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آزولای می‌افزاید که اگر هرتزوگ این درخواست را بپذیرد، نتانیاهو بزرگترین نفوذ را در نبرد خود با قوه قضائیه به دست خواهد آورد.اما اگر این درخواست رد شود، نتانیاهو به جایگاه همیشگی خود بازخواهد گشت و انتخابات آینده پرتنش‌تر از آنچه انتظار می‌رود، برگزار خواهد شد.

اولای در پایان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در یک لحظه سرنوشت‌ساز قرار دارد، زیرا این موضوع فقط یک پرونده فساد نیست، بلکه مبارزه‌ای بر سر هویت و آینده نظام سیاسی و میزان حاکمیت قانون در برابر نفوذ سیاستمداران است.