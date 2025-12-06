وقوع ۴ مورد حریق در سمنان؛ یک نفر دچار سوختگی سطحی شد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی تعطیلات پایان هفته آتش نشانی سمنان در چهار عملیات اطفا حریق حضور داشته است، ابراز داشت: دو مورد مربوط به خودرو و دو مورد دیگر منازل مسکونی بودند.

وی با بیان اینکه عملیات منجر به سوختگی سطحی از ناحیه صورت یک شهروند شد، افزود: حادثه مربوط به آتش سوزی موتور پراید در بلوار شهید نوروزی سمنان بود که اطفا حریق انجام و مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه دیگر حادثه حریق خودرو مربوط به سواری آردی بود، ابراز داشت: تیم امدادی در پوش موتور را باز کرده و با استفاده از آب با فشار موفق به کنترل حریق شدند.

صباغی با بیان اینکه حریق واحد مسکونی دوطبقه در خیابان اوقاف سمنان با عملیات نفس گیر آتش نشانی مهار شد، تصریح کرد: این عملیات ۹۰ دقیقه‌ای به دلیل حجم بالای مواد قابل اشتعال اطفا شد خوشبختانه مصدوم نداشت.

وی از حریق سقف آسانسور یک واحد مسکونی در مسکن مهر سمنان خبر داد و افزود: خوشبختانه حریق به سرعت مهار شد اما به سقف و تجهیزات برقی آسانسور خسارات زیادی وارد آمد.