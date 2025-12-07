عدم پایبندی برخی اصناف و کارفرمایان استان سمنان به قانون اشتغال اتباع

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر یکشنبه در پنجمین نشست کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان در محل استانداری با بیان اینکه بیشترین چالش موجود حوزه اتباع مربوط به اشتغال غیر مجاز و ضعف نظارت اصناف است، ابراز داشت: میطلبد تا دستگاههای نظارتی منسجمتر وارد این حوزه شوند.
وی با بیان اینکه با حجم بالای مطالبات عمومی پیرامون اتباع خارجی در استان سمنان مواجه هستیم، افزود: سامان دهی وضعیت موجود نیازمند. همراهی اصناف و کارفرمایان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه اشتغال افراد غیر مجاز در مشاغل حساس موجب ایجاد نارضایتی میشود، ابراز داشت: این موضوع آسیبهای امنیتی و اقتصادی نیز همراه دارد.
آقا براری با بیان اینکه حل مشکلات فوق نیازمند به اجرای درست ساز و کارهای قانونی است، تصریح کرد: عدم پایبندی برخی اصناف و کارفرمایان به این الزامات باعث دامن زدن به مشکلات میشود.
وی با بیان اینکه تعزیرات، اصناف و نیروی انتظامی میبایست با هماهنگی بیشتر با این موارد تخلف برخورد کنند، افزود: در مورد دامداریها نیز نیاز به همراهی جهاد کشاورزی، امور عشایری و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستیم.
