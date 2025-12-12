  1. جامعه
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش/ ۴۸

اعتراض نمایندگان زن مجلس به مصوبه جنجالی مهریه

یک نماینده مجلس شورای اسلامی از اعتراض شدید نمایندگان زن به قالیباف در خصوص مصوبه مهریه و پیگیری آن از شورای نگهبان و سایر فقها خبر داد.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهاراتی با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه زنان گفت: با وجود تصوراتی که درباره عملکرد نمایندگان زن وجود دارد، آنان جانانه از حقوق زنان دفاع کرده‌اند اما تعداد کم نمایندگان زن در مجلس، چالش‌هایی ایجاد کرده است.

او در توضیح آخرین تحولات مربوط به طرح‌های مرتبط با مهریه و خانواده اظهار داشت: در دیداری که جمعی از زنان نماینده با دکتر قالیباف داشتند، از ۱۳ نفر حاضر، تقریباً همه درباره مهریه و مشکلات جدی این حوزه با شدت صحبت کردند. ما اعتراض خود را نسبت به نقص‌های موجود در روند قانون‌گذاری به رئیس مجلس اعلام کردیم.

محمدبیگی افزود: نمایندگان حاضر در جلسه از رئیس مجلس خواسته‌اند طرح مربوط به مهریه از دستور کار خارج شود تا اصلاحات کامل بر روی آن انجام گیرد. همچنین درخواست شده طرح «نظام جامع مالی زوجین» و طرح‌های حمایتگرانه خانواده مانند «ارتقای کرامت بانوان» در دستور کار مجلس قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ادامه رایزنی‌ها گفت: پیگیری‌ها از شورای نگهبان، مراجع فقهی و حقوقی و همچنین نشست‌های تخصصی با جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و متولیان فرهنگی ادامه دارد. این قانون باید آن‌قدر چکش‌کاری شود که نتیجه آن تقویت استحکام خانواده باشد، نه کاهش سرمایه اجتماعی زنان.

محمدبیگی از مردم و فعالان دغدغه‌مند حوزه خانواده خواست نظرات خود را برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان ارسال کنند. وی همچنین تأیید کرد که برنامه‌ریزی برای گفت‌وگو با شورای نگهبان و علما در دستور کار قرار دارد و درخواست جلسه رسمی نیز ارائه شده است.

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      32 18
      پاسخ
      خانم دکتر. زندان جای دزد و قاتل و کلاهبردار هست. زندان جای پدرخانوار نیست. بدهکار مهریه حق حیات و زندگی و کار داره. جاش تو زندان نیست. خانم دکتر این کارهای تبلیغاتی را کنار بگذارید لطفا
      • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        23 12
        این لایحه از جهت اینکه زندان رو حذف میکنه خوبه اما نقایص بسیاری وجود داره تعیین سقف برای مهریه و ... مسائلی هستند که براحتی نمیشه از اونها عبور کرد حق‌الناسیه که بر دوش تصویب کننده‌گان این قانون هست.. حجاب هم قانونه و مصوبه همین قانونگذاران چرا هرکجا منفعتی داریم ساکتیم و هرجا به ضرره سروصدا بپا میشه.. در این جامعه هرچقدر خانمها از مهریه کاسبی میکنن هستن آقایون تنوع طلب و بی قید که تعهدی به زندکی ندارن و خیلی راحت همسرشون رو کنار میذارن.. خواهشا یک طرفه به موضوع نگاه نکنید..
      • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        5 14
        (تعیین سقف برای مهریه و ....) در پاسخ به دوست عزیز---کسی برای مهریه سقف تعیین نکرده و کما اینکه یک کارتن خواب هم میتونه کما قی سابق 1385 تا سکه بعنوان مهریه پشت قباله همسرش بندازه
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      9 11
      پاسخ
      تو رو خدا بس کنید .‌چقدر حرف ، چقدر سخنرانی !!!!! چقدر وقت تلف می‌کنید برای تصویب یک قانون بعد چقدر وقت تلف می‌کنید برای ارزیابی آن مصوبه .
    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      12 10
      پاسخ
      دست‌مجلس‌درد‌نکند‌که‌این‌مصوبه‌را‌تصویب‌کرد‌همین‌ ۱۴‌عدد‌حدود‌دو‌میلیارد‌میشود‌با‌این‌حقوقها‌میشود‌‌ این‌مبلغ‌را‌تهیه‌کرد
    • زهرا IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      23 23
      پاسخ
      لطفاااااا همه بانوان مجلس نشین تلاش کنین تا این طرح مخرب و خانمان برانداز در شورای نگهبان رای نیاره، زنان در جامعه امروزی به اندازه کافی داره حقوق شون پایمال میشه نزارین از این بیشتر آقایون بهشون ظلم کنن
    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      36 22
      پاسخ
      بساط مهریه باید برچیده شود نسل جدید دنبال مهریه نیست
    • امیر IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      26 19
      پاسخ
      بسیار طرح خوبی هست چون بسیاری از زنان مهریه برای آنها ابزاری شده
    • حبیب IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      19 9
      پاسخ
      قانون بایستی به بقای خانواده کمک کنه . مهریه درحال حاضر بعنوان اهرم فشار استفاده میشه .خانمها درمجلس دراین مورد مثل گروه فشار عمل میکنند استدلالشان درست نیست منطقی تر با موضوع برخورد کنند مهریه رو برای زن عزت وشان میدانند که اگه نباشه موجب ظلت ایشان میشه این چه نگرشیه خانماهای روشن فکر مجلس.
    • امین IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      29 16
      پاسخ
      مهریه زیاد عامل فروپاشی خانواده ست و اغلب زنان کاسب شدند .مهریه زن در حداکثر اندازه بایستی مساوی دیه فوت یک انسان باشد . والسلام
    • محمد IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      28 16
      پاسخ
      اکثریت جامعه طرفدار کاهش سقف مهریه از 110 به 14 سکه هستن.در این طرح فقط کاسبان مهریه ضرر میکنن.
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      22 23
      پاسخ
      این قانون صدرصد به نفع مردان است .ایا همه ی زنان کاسبان مهریه هستند. تکلیف اون زنی که بعد از طلاق نفقه اشو از دست میدهد چیست زنی که یک عمر خانه داری کرده جز مهریه اش که حق قانونیش هست دیگه چی داره
    • ناشناس IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      12 45
      پاسخ
      هیچ زنی کاسب مهریه نیست این حرف برخی افراد هوس بازی هست که مهریه مانع هوس بازی و زور گویی شده ،زن ذاتأ کاسب مهر و محبت هست تاجر نیست که کاسب مهریه باشد
    • حسن IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      21 7
      پاسخ
      اصلاح قانون ظالمانه مهریه فوری فوری باید انجام شود جوانامون تباه شدن دیگه کسی تن به ازدواج نمی‌دن واقعا متاسفم 14تا سگه کمه مگه دو میلیارد میشه
    • حسین IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      13 5
      پاسخ
      اعتراض دارند ولی منطقی ندارند
    • حسن IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      5 3
      پاسخ
      اول اقتصاد ملکت درست کنید جلوگرانی بگیرید خانمهاهم توقعشون کم کنند همچی درست میشه اگربا به ناسازگاری شد همین ۱۴ سکه هم سرکارمرد میکشه به زندان
    • حسن IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      13 4
      پاسخ
      استدلالاتشون مغرضانه هست نه کارشناسی
    • اسحاق IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      7 12
      پاسخ
      هر گونه محدودیت در مورد تعداد سکه مهریه بی ارزش کردن زن و بی پشتوانه کردن زن است اگر زندان مرد برداشته شود پس چه ضمانت اجرایی است
    • ابوالفضل IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      19 3
      پاسخ
      جالب این افراد دم از اهل بیت دم از سنت اهل بیت میزنن اما اینجا که میشه دنبال مهریه سنگین هستن عجب
    • حمیده IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 9
      پاسخ
      میتونید فقط زندان رو حذف کنید ، مهریه ها پابرجا بمونه ؛؛ با حذف مهریه ها جامعه به فساد کشیده میشه و دارم میبینم زندگی ها بعد از ۲۰ سال با وجود فرزندان داره از هم میپاشه
    • ح ایرانی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 1
      پاسخ
      خانم نمایده سکه از مرز 138 میلیون تومان گذشت شما به دنبال چی هستین شما نماینده مردم هستین نه نماینده تعداد اندکی زن مهریه بگیر اگر راست می‌گویی قیمت سکه را به 40 هزار تومان در سال 80 بیاورید بعدش شعار وااسفا سر دهید
    • هدیه IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      واقعا این همه هیاهو نداره آخه برای ۱۱۰ سکه هم همین کارا کردید
    • شیربن IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 7
      پاسخ
      روز اول مرد شعور داره چرا وقتی میدونه نمیتونه تعداد زیاد سکه پرداخت کنه قبول میکنه ؛این همه دختر ...
    • زهرا IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 5
      پاسخ
      چرا به این موضوع که یک زن با تمام وجود سالها کنار یک مرد تلاش کرده تا مرد از صفر شروع کند و بعداز چندین سال زندگی و کم و کاست اگر مهریه اش را بخواهد باید ۱۴ سکه بگیرد توجه نشده ؟!!چرا به تساوی اموال توجه نشده !؟چرا فقط زن باید متضرر شود و به تلاش او برای پیشرفت مادی زندگی مشترک و پیشرفت فرزندان از سوی زن توجه نشده؟!!چرا دراین مصوبه با زن مثل برده رفتار شده ؟حداقل تبصره ای برای سنوات زندگی فرزنداوری تربیت و کارتمام وقت زن درخانه باتمام بی توجهی بی احترامی و حتی خیانت مرد میگذاشتید
    • ناشناس IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مادران این سرزمین و دختران نجیب دنبال مهریه نیستند. همه این زنان اعتبار و حمایت مالی در قبال زحمات و عمرشان می خواهند. کاش به جای مهریه سنگین، به محض جاری شدن عقد برای زنان کف و حداقل حقوق تامین اجتماعی برای زنان ( بویزه زنان خانه دار) تعیین بشه که بدونن بعد از عمری خدمت برای خانواده و فرزندان، عمرشون تباه نشه و یه سرمایه ای برای خودشون داشته باشن. البته در حال حاضر نفقه و ... برای زنان منظور می شه ولی چون در عرف جامعه جا نیفتاده، بخش عمده مردان برای پول دادن به همسرانشون بهانه می اورن😭

