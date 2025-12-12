اعتراض نمایندگان زن مجلس به مصوبه جنجالی مهریه

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهاراتی با اشاره به دغدغههای موجود در حوزه زنان گفت: با وجود تصوراتی که درباره عملکرد نمایندگان زن وجود دارد، آنان جانانه از حقوق زنان دفاع کردهاند اما تعداد کم نمایندگان زن در مجلس، چالشهایی ایجاد کرده است.
او در توضیح آخرین تحولات مربوط به طرحهای مرتبط با مهریه و خانواده اظهار داشت: در دیداری که جمعی از زنان نماینده با دکتر قالیباف داشتند، از ۱۳ نفر حاضر، تقریباً همه درباره مهریه و مشکلات جدی این حوزه با شدت صحبت کردند. ما اعتراض خود را نسبت به نقصهای موجود در روند قانونگذاری به رئیس مجلس اعلام کردیم.
محمدبیگی افزود: نمایندگان حاضر در جلسه از رئیس مجلس خواستهاند طرح مربوط به مهریه از دستور کار خارج شود تا اصلاحات کامل بر روی آن انجام گیرد. همچنین درخواست شده طرح «نظام جامع مالی زوجین» و طرحهای حمایتگرانه خانواده مانند «ارتقای کرامت بانوان» در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ادامه رایزنیها گفت: پیگیریها از شورای نگهبان، مراجع فقهی و حقوقی و همچنین نشستهای تخصصی با جامعهشناسان، روانشناسان و متولیان فرهنگی ادامه دارد. این قانون باید آنقدر چکشکاری شود که نتیجه آن تقویت استحکام خانواده باشد، نه کاهش سرمایه اجتماعی زنان.
محمدبیگی از مردم و فعالان دغدغهمند حوزه خانواده خواست نظرات خود را برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان ارسال کنند. وی همچنین تأیید کرد که برنامهریزی برای گفتوگو با شورای نگهبان و علما در دستور کار قرار دارد و درخواست جلسه رسمی نیز ارائه شده است.
