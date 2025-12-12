به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سلمان محمدی به مناسبت ۲۵ آذرماه، روز پژوهش اظهار داشت: پیشرفت و توسعه جامعه در گرو توجه به علم‌آموزی، تحقیق و پژوهش است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری و وحدت بین حوزه و دانشگاه افزود: علم می‌تواند به توسعه جامعه کمک شایانی کند و باید زمینه همکاری بیشتر بین نهادهای علمی فراهم شود.

امام جمعه موقت بشاگرد همچنین ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) را به همه مادران و زنان شهرستان بشاگرد تبریک گفت.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تحصیل خاطرنشان کرد: فرزندان ما نباید ترک تحصیل کنند و خانواده‌ها باید در این زمینه پیگیر باشند.