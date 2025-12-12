امام جمعه گناوه: مردم شمال استان بوشهر از حق آلایندگی برخوردار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)) و تقارن آن با ولادت امام خمینی (ره)، به دیدار اخیر مداحان با رهبر معظم انقلاب اشاره و اظهار کرد: در این دیدار رهبر معظم انقلاب با نگاهی راهبردی به وضعیت کشور و منطقه مباحث مهمی را درباره جنگ نرم دشمن، جایگاه مداحی در مقاومت فرهنگی و راهکارهای مواجهه با توطئه‌های دشمن مطرح فرمودند.

امام جمعه گناوه افزود: رهبر حکیم انقلاب ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و تاکید بر تقارن معنادار این روز با ولادت حضرت امام (ره) فضائل و مناقب حضرت زهرا (س) را فراتر از فهم و درک بشری دانستند.

حضرت زهرا (س)؛ الگوی جاودانه جامعه اسلامی

وی اظهار کرد: با وجود این مقام والا، ما باید حضرت فاطمه زهرا (س) را در همه ابعاد زندگی، از دین‌داری و عدالت‌خواهی تا جهاد تبیین، همسرداری و فرزندپروری الگوی عملی در زندگی خود قرار دهیم.

امام جمعه گناوه با اشاره به سخن امام عصر (عج) که فرمودند «دختر پیامبر (ص) برای من اسوه است»، افزود: حضرت زهرا (س) می‌تواند چراغ راه جامعه اسلامی در عصر حاضر باشد و بسیاری از آسیب‌های امروز جامعه، نتیجه فاصله گرفتن از همین الگوها است.

نفوذ فرهنگی و تغییر سبک زندگی؛ مهم‌ترین ابزار دشمن

رکنی حسینی با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن گفت: دشمن که توان مقابله نظامی با ملت ایران را ندارد جنگ نرم را آغاز کرد؛ جنگی که هدف آن تغییر سبک زندگی، باورها و هویت ملت ایران است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از نفوذ فرهنگی افزود: وقتی دشمن در یک مراسم پنج‌هزار نفری به نام دو ماراتن سبک پوشش مغایر هنجارهای ما را ترویج می‌کند یا سبک زندگی غربی در ازدواج، روابط خانوادگی، طلاق و حتی جایگزین کردن حیوانات خانگی به‌عنوان محور عاطفی خانواده‌ها رواج پیدا می‌کند، این‌ها نشان می‌دهد دشمن برنامه‌ریزی دقیق دارد.

امام جمعه گناوه با اشاره به تجربه تاریخی اندلس گفت: اندلس پس از ۸۰۰ سال حکومت مسلمانان، نه با جنگ، بلکه با ترویج بی‌بندوباری، مشروبات الکلی و انحراف اخلاقی از دست رفت و دشمن امروز همان مسیر را دنبال می‌کند.

نقش مداحان در جهاد تبیین

وی با تشریح بخش دیگری از سخنان رهبری پیرامون تبیین جایگاه و نقش مداحی در جامعه، گفت: مداح باید تبیین‌گر باشد و به تعبیر رهبری مداحی یکی از پایگاه‌های مهم ادبیات مقاومت است و مداحان نباید با ادبیات نادرست یا واکنش‌های هیجانی، جایگاه خود و جامعه را تخریب کنند.

امام جمعه گناوه ادامه داد: در دنیای امروز که جنگ نرم و تهاجم فرهنگی جای جنگ نظامی گرفته است مداح و مداحی می‌تواند یکی از مؤثرترین و یکی از ابزارهای مهم در مقابله با این تهاجم فرهنگی باشد.

تقسیم‌بندی دشمنی‌ها و هدف فشارها

رکنی حسینی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار، فشارهای دشمن را به چند دسته تقسیم کردند؛ از جمله فشار نظامی که ملت ایران در نسل دفاع مقدس و در جنگ ۱۲ روزه آن را تجربه کرده‌اند، فشار اقتصادی مانند تحریم‌ها و نیز فشارهای رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی است.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهداف دشمن از فشارها افزود: رهبری فرمودند که دشمن گاهی برای توسعه‌طلبی، گاهی برای تسلط بر منابع و ذخایر یک کشور و گاهی برای تغییر سبک زندگی بر ملتی فشار وارد می‌کند، امروز یکی از اهداف اصلی دشمن در ایران، تغییر سبک زندگی و هویت اسلامی و ایرانی جامعه است.

قرار گرفتن ملت ایران در کانون جنگ رسانه‌ای

وی ادامه داد: رهبر حکیم انقلاب به صراحت فرمودند که امروز ما فراتر از درگیری نظامی در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای با جبهه وسیع دشمن قرار داریم.

وی ادامه داد: امروز ما درگیر جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی بسیار گسترده‌ای هستیم؛ جنگی که دشمن با آن تلاش دارد بر دل‌ها، ذهن‌ها و افکار مردم حکومت کند و اهداف و مفاهیم انقلاب و یاد امام (ره) را به حاشیه ببرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از نکات کلیدی بیانات رهبر حکیم انقلاب اتخاذ آرایش متناسب در مقابل دشمن است، بیان کرد: گاهی اوقات آرایش، آرایش نظامی و گاهی آرایش متناسب با توطئه دشمن است و امروز که دشمن یک آرایش رسانه‌ای و فرهنگی و فکری علیه ما گرفته است ما هم به تناسب باید یک آرایشی متناسب با آن بگیریم.

رهبری مشکلات کشور را انکار نمی‌کنند

امام جمعه گناوه با اشاره به واکنش رهبر انقلاب نسبت به دغدغه مداح خوزستانی درباره گردوغبار، گفت: رهبر معظم انقلاب صراحتاً تأکید کردند که به مشکلات کشور واقف هستیم و ایشان از مسائل مردم بی‌اطلاع نیستند. این نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه و همراهی ایشان با مردم است.

وی افزود: رهبر انقلاب در عین پذیرش مشکلات، تأکید کردند که «کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است» و نباید تصور کنیم دشمن در جنگ رسانه‌ای خود موفق شده است و بیانات ایشان نقشه راهی جامع برای مواجهه با جنگ نرم دشمنان است.

وحدت حوزه و دانشگاه

وی با گرامیداشت ۲۷ آذر، سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف؛ هدفی که تربیت نسل جوان و تقویت بنای فکری جامعه اسلامی است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز این وحدت می‌تواند کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب ما باشد که از اول همین بوده است و حفظ و ادامه این وحدت به آسیب ناپذیری انقلاب و رسیدن به اهداف و حفظ کامل دستاوردهای آن خواهد انجامید.

پیگیری مشکلات شهرستان گناوه

امام جمعه گناوه ضمن قدردانی از حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در نماز جمعه، به بیان بخشی از مشکلات شهرستان پرداخت و ضمن تقدیر از تلاش‌های فرماندار و مسئولان شهرستان گفت: در حوزه سلامت، عمران، فرهنگ، توزیع اعتبارات، مسائل مسکن، مشکلات زمین، حق آلایندگی و طرح‌های نیمه‌تمام نیازمند پیگیری جدی هستیم که امیدواریم حضور نماینده مجلس گره‌های مشکلات را باز کند.

وی افزود: نماینده جایگاه ویژه خود را دارد و قدرت چانه‌زنی نماینده می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود را باز کند.

وی بیان کرد: بارها گفته‌ام که مردم شمال استان باید از حق آلایندگی که در ادواری به مردم می‌رسید برخوردار شوند و حوزه‌های فلات قاره، لوله‌های عبور نفت و شرکت‌های نفتی در فعال شمال سال‌ها است در این منطقه فعال هستند و آلودگی‌هایی ایجاد می‌کنند.

امام جمعه گناوه با اشاره به مسائل زمین و مشکلات ایجادشده برای مردم گفت: بسیاری از مردم سال‌ها در زمین‌هایی سکونت داشته‌اند اما امروز با شکایت‌ها و احکام قضائی روبه‌رو شده‌اند. باید در این زمینه به مردم کمک کرد و راه‌حلی اساسی اندیشید.

وی همچنین خواستار تسریع در اجرای جاده ساحلی، اصلاح مسیرها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت حوزه نفت برای عمران شهرستان شد.

وی با تاکید بر اینکه همه باید به حل مشکلات مردم کمک کنند، بیان کرد: امیدواریم با پیگیری نماینده، استاندار و فرماندار و همه مسئولین شاهد شکوفایی استان و شهرستان با همه ظرفیت‌ها و قابلیتی ها باشیم.