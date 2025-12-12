موافقت اروپا با مسدود کردن نامحدود دارایی های روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: تصمیم گرفتیم داراییهای روسیه را برای مدت نامحدود در حالت مسدود باقی نگه داریم.
وی افزود: افزایش فشار بر روسیه تا زمانی که مسکو با جدیت با روند مذاکرات تعامل داشته باشد، ادامه خواهد یافت.
"آنتونیو کوشتا" رئیس شورای اروپا نیز اعلام کرد که رهبران این اتحادیه متعهد شدهاند داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو به جنگ خود علیه اوکراین پایان دهد، همچنان در اروپا مسدود باشد.
همچنین "فردریش میرتس"، صدر اعظم آلمان نیز با استقبال از این تصمیم گفت: از ادامه مسدود سازی داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو جنگ را متوقف کرده و به اوکراین غرامت بپردازد، حمایت میکنیم.
پولیتیکو نیز دوم اکتبر گزارش داده بود که کشورهای اروپایی عضو گروه هفت در حال فشار بر ژاپن و ایالات متحده هستند تا داراییهای روسیه را که پس از آغاز عملیات نظامی ویژه مسکو در اوکراین مسدود شده است؛ مصادره کنند.
پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا و ژاپن در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه را مسدود کردند. از این رقم، تنها ۵ تا ۶ میلیارد دلار در آمریکا نگهداری میشود، در حالی که بخش عمده آن در اروپا قرار دارد. حدود ۲۱۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه در سامانه بینالمللی تسویه و نگهداری اوراق بهادار یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود.
وزارت امور خارجه روسیه پیشتر هشدار داده بود که در صورت اقدام غرب برای مصادره این داراییها، مسکو اقدامات تلافیجویانه اتخاذ خواهد کرد.
مصادره دارایی مسدود شده روسیه محور رایزنی نخست وزیران انگلیس و بلژیک
«کر استامر»، نخستوزیر انگلیس و بارت دی وور، نخست وزیر بلژیک نیز در همین راستا در گفتوگویی که روز جمعه انجام شد، موضوع استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
