۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

سیری در پردازش‌های مفهومی تمدن در قرآن کریم

نشست علمی مطالعات نظری تمدن از منظر قرآن کریم، با موضوع «پردازش‌های مفهومی تمدن در قرآن» امروز شنبه ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی مطالعات نظری تمدن از منظر قرآن کریم، با موضوع «پردازش‌های مفهومی تمدن در قرآن» به همت گروه مطالعات پیشرفت و تمدن و گروه کلام اسلامی و الهیات جدید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌کشود.

در این نشست سیدعلیرضا عالمی به دبیری علمی سیدمصطفی موسوی سخنرانی خواهد کرد.

این نشست روز شنبه ٢٢ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳ به نشانی قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/naghd نیز در این نشست شرکت کنند.

