هواشناسی: سامانه سرد بارشی در راه اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه سرد بارشی از شامگاه دوشنبه تا اواخر وقت پنج‌شنبه (۲۴ تا ۲۷ آذر ماه) به ویژه مناطق غرب و جنوب استان را در بر می‌گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، بارش برف و باران، رگبار و رعد و برق، تندباد لحظه‌ای، مه آلودگی، کاهش دما و یخبندان، تگرگ اواخر روز دوشنبه از مناطق جنوبی و غربی استان از جمله فریدن (داران) و فریدونشهر و سمیرم آغاز می‌شود و طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه سراسر مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، فریدونشهر، سمیرم، بویین میان دشت، خوانسار، فریدن (داران)، گلپایگان، چادگان، اسلام آباد موگویی، باغبهادران، شاهین شهر و میمه، دهق، نجف آباد، لنجان (زرین شهر)، آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، دهاقان، برخوار (دولت آباد)، لنجان، شهرضا، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، نائین، هرند و ورزنه را فرا می‌گیرد.

هواشناسی نسبت به احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی و یخبندان جاده‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب کاهش دما و بارش برف، آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلانشهر اصفهان بواسطه رطوبت و مه دود -وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی، کاهش دما و یخبندان هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از سفرهای غیر ضرور به ویژه گردنه‌های برف گیر تا پایان هفته پرهیز کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به ویژه در نواحی سردسیر، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها و کنترل دمای گلخانه و باغات و صنعت کشاورزی تاکید کرده است.