خودروی حامل ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ بندر لنگه حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو وانت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۱۶۰۰ قلم انواع کالای قاچاق شامل: خوشبوکننده- کیف زنانه - ترازو هوشمند - کمربند طبی - کیف لوازم آرایشی –محافظ لوازم برقی - ماساژور - پمپ مکش - قاب گلس و محافظ لنز تلفن همراه آیفون ۱۷ پرو- بیده شارژی - موتور باد مسافرتی و مانیتور خارجی کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش این محموله را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز به صورت قاطع و مستمر در دستور کار می‌باشد که در این راستا تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در اطلاع رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موجب حمایت بیشتر از تولید ملی می‌شود.