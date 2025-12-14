به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سیدمحمد پاکمهر در جریان بازدید از طرح مهم و استراتژیک راهسازی محور بجنورد–جاجرم–میامی بازدید کردند.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلام، گرنه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این پروژه برای توسعه خراسان شمالی افزود: اجرای این محور، علاوه بر تسهیل جابجایی مسافران و کالا، فرصتهای اقتصادی و توسعهای بینظیری برای خراسان شمالی فراهم میکند و میتواند رشد استان را به شکل چشمگیری شتاب دهد.
پاکمهر تصریح کرد: با مدیریت هوشمندانه و تأمین مالی پایدار، هدف ما این است که این مسیر کلیدی در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد و هیچ مانعی در مسیر پیشرفت پروژه باقی نماند.
وی در پایان بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و نظارت مستمر بر روند پروژه تأکید کرد تا محور بجنورد–جاجرم–میامی به عنوان یک مسیر ایمن و سریع، ظرفیتهای حملونقل و توسعه اقتصادی استان را بهبود بخشد.
