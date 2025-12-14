به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه در سخنان امروز خود به مناسبت سی و هشتمین سالروز تأسیس این جنبش تاکید کرد: به مبارزان، قهرمانان و ساکنان بزرگوار غزه که با وجود دردها و رنج‌ها همچنان ایستاده‌اند درود می‌فرستیم.

وی اضافه کرد: ملت فلسطین امروزه در شرایط سختی به سر می‌برد و دردهای شدیدی را در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و نسل کشی متحمل می‌شود. فرمانده مجاهد رائد سعد ملقب به ابو معاذ زندگی خود را وقف وطن و دینش کرد و در راه خدا مجاهدت کرده به طوری که ده‌ها سال از سوی رژیم صهیونیستی تحت پیگرد قرار داشت و این گونه زندگی کرد.

الحیه بیان کرد: ملت و مقاومت فلسطین موفق شدند به تعدادی از اهداف راهبردی دست پیدا کرده و افسانه بازدارندگی راهبردی و ادعاهای برتری امنیتی رژیم صهیونیستی را در هم بشکنند. داستان سرایی‌های صهیونیست‌ها طی دهه‌ها زور گویی و ظلم فرو ریخت و تفکرات جدیدی به وجود آمده است.

وی همچنین بیان کرد: جایگاه طبیعی مسأله فلسطین که طی دهه‌های گذشته تضعیف شده بود مجدداً به شرایط اصلی بازگشت. پروژه مقاومت در مسیر آزادسازی نیز به امید ملت‌های عربی و اسلامی تبدیل شده است. رهبران حماس در مرحله آتی برای مقابله با چالش‌های پیش رو تلاش می‌کنند و به گام‌های خود برای توقف جنگ به ویژه تکمیل مرحله نخست آتش بس، ورود کمک‌های انسانی و بازگشایی گذرگاه رفح از ۲ سمت ادامه می‌دهند. مأموریت شورای صلح در نوار غزه نظارت بر اجرای آتش بس و بازسازی این باریکه است. تاکید داریم که مقاومت و سلاح آن بر اساس قوانین بین المللی یک حق مشروع برای تمام ملت‌های تحت اشغال به شمار می‌رود اما در عین حال از هر پیشنهادی که این حق را در نظر دارد و تشکیل کشور مستقل فلسطین را تضمین می‌کند استقبال می‌کنیم. از میانجی گران به ویژه دولت آمریکا و ترامپ می‌خواهیم برای ملزم کردن اشغالگران به اجرای توافق آتش بس اقدام کنند.

الحیه تصریح کرد: بر همکاری مشترک با گروه‌های فلسطینی با هدف تحقق اتحاد ملی تاکید داریم. باید برای بازگرداندن جایگاه سازمان آزادی بخش فلسطین و همچنین محاکمه بین المللی سران صهیونیست و انزوای سیاسی این رژیم تلاش کنیم. اسرای دربند زندان‌های اسرائیل یکی از اولویت‌های حماس و گروه‌های مقاومت هستند.

وی تاکید کرد: یاد شهدای این امت در عملیات طوفان الاقصی به ویژه شهید سید حسن نصرالله و شهید حاج رمضان را گرامی می‌داریم. از تمام کسانی که از ملت فلسطین و آرمان آنها به ویژه میانجی گران در مصر، قطر و ترکیه حمایت کردند قدردانی می‌کنیم. از تمام کسانی که در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک در شورای امنیت و محافل بین المللی از فلسطین دفاع کردند تشکر می‌کنیم. در سی و هشتمین سالگرد تأسیس حماس تاکید می‌کنیم که این جنبش بر راه مقاومت و آزادی فلسطین ثابت قدم باقی خواهد ماند. بر سر عهد خود با مقاومت باقی می‌مانیم و از خداوند می‌خواهیم سرنوشت ما را به سرنوشت رهبران شهید گره بزند.