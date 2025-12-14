به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) با اشاره به افزایش توان عملیاتی این سازمان در فصل زمستان، گفت: تا امروز ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری جدید به مجموعه سازمان اضافه شده و این تجهیزات در خدمت عملیات راهداری زمستانی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تا پایان سال جاری نیز ۴۰۰ دستگاه دیگر به مجموعه اضافه خواهد شد تا شمار کل ماشین‌آلات راهداری به ۸۰۰ دستگاه برسد.

اکبری همچنین از نهایی شدن چندین سامانه در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خبر داد و بیان کرد: در برنامه است تا سامانه هوشمندسازی سازمان راهداری در نهمین نمایشگاه رونمایی شود.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدماتی، ادامه داد: ۶۰ مجتمع خدمات رفاهی و چندین مرکز معاینه فنی در دولت چهاردهم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.

وی درباره نوسازی ناوگان باری و اتوبوسی گفت: سازمان راهداری تکلیف دارد تا ناوگان حمل و نقل را نوسازی کند. در حال حاضر قراردادهای خوبی برای نوسازی ۳۲۰۰ دستگاه ناوگان منعقد شده که بخشی از آن‌ها تولید داخل و بخشی وارداتی است و پیش‌بینی می‌کنیم ۳ هزار دستگاه دیگر تا سال آینده به ناوگان اضافه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان درباره رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۵۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور رفع خطر شده است.