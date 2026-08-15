روستابازار محلات با هدف حمایت از تولیدکنندگان در محلات افتتاح می شود

عباس ارشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتحادیه تعاون روستایی شهرستان محلات با دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل، یکی از انبارهای خود را به غرفه‌های عرضه محصولات تبدیل کرده و چندین غرفه برای عرضه مستقیم محصولات آماده شده است.

وی افزود: این غرفه‌ها برای عرضه محصولاتی از جمله مواد لبنی، محصولات پروتئینی، سبزیجات و میوه‌جات در نظر گرفته شده و روستاییانی که توانایی تولید و عرضه محصولات خود را دارند می‌توانند با اجاره غرفه، محصولاتشان را به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان محلات ادامه داد: علاوه بر تولیدکنندگان روستایی، مباشرین و افرادی که به صورت عمده فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از ظرفیت این غرفه‌ها برای عرضه محصولات خود استفاده کنند.

ارشدی با اشاره به مزیت عرضه مستقیم محصولات بیان کرد: با توجه به تعامل مناسب اتحادیه تعاون روستایی با روستاییان و مراجعه شهروندان به این مجموعه، فعال شدن این غرفه‌ها می‌تواند موجب حذف بخشی از واسطه‌ها و عرضه محصولات با قیمت مناسب‌تر شود.

وی گفت: این طرح از یک سو به تولیدکنندگان کمک می‌کند محصولات خود را با شرایط اقتصادی مناسب‌تری عرضه کنند و از سوی دیگر موجب می‌شود مردم دسترسی بهتر و مستقیم‌تری به محصولات کشاورزی، لبنی و پروتئینی داشته باشند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان محلات با اشاره به زمان راه‌اندازی این بازارچه تصریح کرد: محل غرفه‌ها آماده شده و اطلاع‌رسانی برای جذب متقاضیان نیز انجام شده است و افتتاحیه آن در روز یکشنبه ۲۵ مرداد انجام خواهد شد.

ارشدی تصریح کرد: محل این بازارچه در محل اتحادیه تعاونی روستایی، جنب هتل اقصی تعیین شده و پس از افتتاح به صورت دائمی به خدمات رسانی به شهروندان برقرار خواهد بود.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان محلات همچنین درباره وضعیت نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی گفت: بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی به صورت مشترک با اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اصناف در حال انجام است.

ارشدی ادامه داد: در حوزه تأمین مرغ نیز با توجه به مشکلاتی که در مقاطعی ایجاد شده بود، با پیگیری جهاد کشاورزی مسائل برطرف شده و در حال حاضر کمبودی در زمینه مرغ در سطح شهرستان وجود ندارد.

وی بیان کرد: متناسب با نیاز روزانه حدود ۴ تن مرغ گرم و در روزهای اوج مصرف تا هفت تن مرغ در شهرستان محلات توزیع می‌شود و عرضه آن با قیمت مصوب دولت انجام می‌گیرد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان محلات افزود: در حال حاضر تخم‌مرغ نیز به میزان کافی در این شهرستان موجود است و در زمینه اقلام اساسی از جمله برنج و شکر نیز مشکلی وجود ندارد و انواع برنج هندی، پاکستانی و اروگوئه‌ای در بازار عرضه می‌شود.

ارشدی گفت: در این مدت مورد قابل توجهی از احتکار کالا در شهرستان مشاهده نشده و وضعیت تأمین کالاهای اساسی مطلوب است.