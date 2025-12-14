  1. استانها
میزان بارش در ساربوک شهرستان قصرقند به ۳۷ میلی‌متر رسید

زاهدان - در پی بارندگی های اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان، بخش ساربوک شهرستان قصرقند با ۳۷ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داد.

محسن حیدری مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر، گفت: فعالیت سامانه بارشی در سیستان و بلوچستان موجب وقوع بارش‌های قابل توجه شده است. در این میان، بخش ساربوک شهرستان قصرقند با ۳۷ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داد.

وی افزود: طی فعالیت اخیر سامانه بارشی، در ۳۲ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان بارندگی به ثبت رسیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به نیکشهر ۱۳.۵، بنت ۲۵، بلپیر ۱۴، کشیک ۳۱، قصرقند ۲۲.۵، هلنچکان ۲۵ و کهیر ۱۹ میلی‌متر اشاره کرد.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین گفت: فردا در سطح استان رگبار پراکنده باران و رعد و برق و با شدت بیشتر در ارتفاعات جنوبی انتظار می‌رود. این شرایط در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نوار غربی استان پیش بینی می‌شود.

حیدری در پایان با هشدار نسبت به ناپایداری‌های جوی، توصیه کرد، با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، از فعالیت‌های کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات و اسکان در حاشیه مسیل‌ها پرهیز شود.

