به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگزنی یک مدرسه ۹ کلاسه شهرستان مهرستان صبح دوشنبه با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، نماینده مردم سراوان، مهرستان، سیب و سوران و گلشن در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
میثم لکزایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: توسعه و بهبود فضاهای آموزشی در مناطق کمبرخوردار از اولویتهای اصلی نوسازی مدارس استان است و این پروژه در راستای تحقق عدالت آموزشی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه این مدرسه نقش مهمی در کاهش تراکم دانشآموزی و ارتقای کیفیت آموزش منطقه خواهد داشت، افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه زمینه تحصیل ایمن و استاندارد برای دانشآموزان این منطقه فراهم میشود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان ضمن قدردانی از حمایتهای نماینده مجلس، فرماندار و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، تأکید کرد: با همافزایی میان دولت، نمایندگان و مشارکت مردم و خیرین، روند توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان مهرستان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
نظر شما