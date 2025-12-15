۵ پرسش نماینده پارلمان مصر در مورد اتفاق دیدار با تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۶ تیر ۱۴۰۵ در سیاتل آمریکا رو در روی هم قرار می‌گیرند. طبق اعلام مسئولان برگزاری این دیدار قرار است در حاشیه برگزاری این بازی افراد با گرایش جنسی خاص مراسمی را برگزار کنند.

سایت «masrawy» مصر نوشت: ایهاب رمزی نماینده مجلس مصر و استاد حقوق کیفری با طرح پرسشی رسمی از اشرف صبحی وزیر ورزش مصر، نسبت به جنجال ایجادشده پیرامون آنچه «Pride Match» یا «بازی غرور» نامیده می‌شود واکنش نشان داد؛ رویدادی که برخی تلاش کرده‌اند آن را به دیدار تیم‌های ملی فوتبال مصر و ایران که قرار است در ایالات متحده برگزار شود، مرتبط کنند.

ایهاب رمزی پنج پرسش مهم و صریح را درباره نقش وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال مصر در این پرونده مطرح کرد؛ به‌ویژه پس از انتشار اخباری مبنی بر تلاش برای پیوند زدن تیم ملی مصر یا هواداران این کشور با برنامه‌هایی که با فرهنگ مصری و ارزش‌های جامعه همخوانی ندارد.

پرسش‌های پنج‌گانه مطرح‌شده به شرح زیر است:

موضع رسمی وزارت ورزش و جوانان در قبال تلاش برای ارتباط دادن دیدار مصر و ایران با رویداد «Pride Match» چیست؟ آیا وزارتخانه به هر شکلی در جریان این رویداد یا ارتباط آن با تیم ملی قرار گرفته است؟

آیا فدراسیون فوتبال مصر هماهنگی، موافقت یا اطلاعی از برگزاری هرگونه رویداد هم‌زمان با روز مسابقه داشته است؟ و اگر اطلاعی نداشته، چگونه اجازه داده شده تیم ملی بدون تضمین عدم سوءاستفاده از این رویداد، در مسابقه شرکت کند؟

نقش وزارتخانه در حفاظت از تصویر و جایگاه تیم ملی مصر در برابر هرگونه بهره‌برداری فرهنگی یا ایدئولوژیک چیست؟ و آیا برگزارکننده مسابقه بررسی شده تا اطمینان حاصل شود تیم ملی در چارچوب پیام‌هایی مغایر با ارزش‌های جامعه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟

وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال چه اقداماتی در برابر نهادهایی که تلاش کرده‌اند رویدادهایی ناسازگار با ماهیت جامعه مصر را تبلیغ کرده و آن را به این مسابقه پیوند دهند، انجام خواهند داد؟ آیا تحقیق رسمی یا مکاتبه‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی صورت خواهد گرفت؟

وزارتخانه چگونه با فشارهای غربی که می‌کوشند دیدگاه‌های خود را به تیم‌های ملی عربی و آفریقایی تحمیل کنند، برخورد می‌کند؟ و آیا چارچوب مشخصی برای حفاظت از تیم‌های ملی در برابر سوءاستفاده‌های سیاسی یا فرهنگی در مسابقات بین‌المللی وجود دارد؟

رمزی تأکید کرد: صداهای غربی که از حقوق و آزادی‌ها سخن می‌گویند، باید به همان اندازه به آزادی جوامعی که بر اساس فرهنگ و ارزش‌های خود برخی رفتارها را نمی‌پذیرند نیز احترام بگذارند. او خاطرنشان کرد معیارهای بین‌المللی آزادی باید متوازن باشد و نباید به ابزاری برای فشار یا تحمیل فرهنگی بر ملت‌ها تبدیل شود.

این نماینده مجلس افزود: برگزاری رویدادی حامی افراد با گرایش جنسی خاص هم‌زمان با مسابقه‌ای که دو تیم از کشورهای شناخته‌شده با بافت فرهنگی محافظه‌کار در آن حضور دارند، نادیده گرفتن آشکار ویژگی‌های این جوامع است و می‌تواند به‌عنوان نوعی تحریک فرهنگی یا بی‌احترامی به تنوع ارزشی ملت‌ها تلقی شود.

او تصریح کرد: فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) مسئولیت بزرگی در این زمینه بر عهده دارد؛ نه فقط در قبال رویدادهایی که برخی از آن حمایت می‌کنند، بلکه در حفاظت از حق جوامع برای حفظ هویت و ویژگی‌های فرهنگی خود، چرا که احترام به تنوع فرهنگی یکی از پایه‌های تعاملات بین‌المللی است.

رمزی از فیفا خواست تضمین کند هیچ‌گونه رویداد یا پیامی که با ارزش‌های رایج در جوامع تیم‌ها و هواداران‌شان همخوانی ندارد، به آنها تحمیل نشود. او تأکید کرد آزادی یک طرف نباید به نقض آزادی طرف دیگر منجر شود و جنجال پیرامون «Pride Match» صرفاً یک مسئله ورزشی یا رویداد جانبی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده یک چالش جهانی درباره مفهوم آزادی، حدود آن و احترام به تنوع فرهنگی میان ملت‌هاست. تیم‌های ملی ابزار استفاده‌های سیاسی یا فرهنگی نیستند و احترام به هویت ملت‌ها موضوعی غیرقابل مذاکره است.

در پایان ایهاب رمزی گفت: زمان آن رسیده که نهادهای بین‌المللی در رأس آنها فیفا درک کنند که ورزش عرصه تحمیل دیدگاه‌ها یا گرایش‌های ایدئولوژیک نیست، بلکه فضایی برای همگرایی ملت‌ها بر پایه احترام متقابل است. از این‌رو، حفاظت از ویژگی‌ها و هویت فرهنگی جوامع ما یک انتخاب نیست، بلکه وظیفه‌ای ملی است که همه نهادهای دولتی به‌ویژه وزارت ورزش و جوانان باید با قاطعیت و شفافیت برای تحقق آن اقدام کنند تا تیم ملی مصر در هیچ چارچوبی که نمایانگر ارزش‌ها و هویت آن و هوادارانش نیست، قرار نگیرد.