شریفی: منشاء ۳۱ درصد بیماران تنفسی در اردبیل آنفلوانزا است

حسین شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان اردبیل، اظهار کرد: خوشبختانه بیماری آنفلوانزا در حال کنترل است. به‌عنوان مثال، آمار مراجعه به بیمارستان‌ها از ۱۲۶ نفر در هشتم آذرماه به حدود ۷۰ نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش نسبی مراجعات است، اما آمار کلی همچنان بالا است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار جمع‌بندی‌شده (مربوط به روز گذشته)، ۷۸۱ نفر به واحدهای بهداشتی و درمانی استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۲۱۸ نفر (معادل حدود ۲۸ درصد) با علائم حاد تنفسی بوده‌اند. این رقم نشان می‌دهد چرخش ویروس در استان، همچنان مانند اکثر استان‌های کشور بالا است.

شریفی در ادامه به رصد نوع ویروس‌های در گردش اشاره کرد و گفت: در برنامه نظارتی، مراکز مشخصی در سطح استان، نمونه‌گیری از بیماران دارای علائم حاد تنفسی را برای تعیین تیپ ویروس انجام می‌دهند. سهم ویروس آنفلوانزا از زیر یک درصد در هفته اول مهرماه، روندی صعودی داشته و در هفته دوم آذرماه به ۳۷.۵ درصد رسیده است. در هفته سوم آذر، این سهم به حدود ۳۱ درصد کاهش یافته که هرچند کاهشی است، اما رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد فراوانی ویروس آنفلوانزای تیپ A در استان بالا است. سهم ویروس کرونا در همین هفته حدود یک درصد بوده است.

مدیرکل بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هشدار درباره سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌ها گفت: هرگونه بی‌توجهی به اصول بهداشتی، به‌ویژه استفاده نکردن از ماسک در اماکن عمومی، می‌تواند خطرناک باشد. این موضوع به‌ویژه برای افراد دارای مشکلات ایمنی، بیماری‌های زمینه‌ای مانند فشارخون، دیابت، مشکلات قلبی‌عروقی و همچنین کودکان بسیار حائز اهمیت است.

وی درباره موارد فوتی نیز بیان کرد: خوشبختانه تاکنون موردی از مرگ‌ومیر ناشی از آنفلوانزا در کودکان در استان گزارش نشده است. تنها مورد فوتی گزارش‌شده مربوط به فردی ۹۴ ساله با بیماری‌های زمینه‌ای بود که با تست مثبت آنفلوانزا فوت کرد.

شریفی در پایان با تاکید بر لزوم همکاری بین‌بخشی به‌ویژه در مدارس، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن میزان گردش ویروس و نزدیک شدن به فصل امتحانات، اجرای دقیق دستورالعمل‌های مشترک وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش در مدارس ضروری است. ما به‌طور مستمر با اداره کل آموزش‌وپرورش و پدافند غیرعامل استانداری در تماس و همکاری هستیم و جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. درخواست ما این است که با انعکاس و اجرای این دستورالعمل‌ها، از درگیری دانش‌آموزان با این ویروس جلوگیری شود. در غیر این صورت، با توجه به جمعیت حدود ۲۷۰ هزار نفری دانش‌آموزان در استان، امکان گسترش سریع بیماری وجود دارد.