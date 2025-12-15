برد پرگل فجر سپاسی در زمین ملوان؛ روز تلخ برای هواداران انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم بازی دو تیم ملوان بندر انزلی و فجر شهیر سپاسی در حالی آغاز شد که ملوانان نیمه اول را با شکست سه بر صفر برابر تیم میهمان به رختکن رفتند و باید دید که دو سرمربی در نیمه مربیان چه تمهیداتی را برای کسب هر سه امتیاز این بازی در دستور کار قرار داده‌اند.

ملوانان از همان ابتدای نیمه دوم به قلب دفاع تیم حریف زدند و در دقیقه ۵۰ بازی حمله ملوانان به دروازه تیم‌میهمان توسط دروازه بان فجر شهید سپاسی شیراز دفع شد.

در دقیقه ۵۶ بازی شوت بازیکن ملوان بندر انزلی از کنار دروازه فجر سپاسی به بیرون رفت تا ملوانان نتوانند از این ضربه نیز صاحب گل شوند.

در دقیقه ۶۰ بازی ملوانان صاحب یک ضربه کرنر از سمت راست زمین شدند که علی غلامزاده دروازه بان فجر سپاسی آن را مهار کرد.

در دقیقه ۶۷ بازی سید علی یحیی زاده بازیکن تازه تعدیل شده ملوان نتوانست موقعیت تک به تک با دروازه بان تیم فجر را تبدیل به گل کند و توپ را تقدیم دروازه بان تیم فجر کرد.

در دقیقه ۶۹ بازی روی غفلت دفاع ملوان بندر انزلی میثم‌مرادی بازیکن تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گل چهارم را وارد دروازه ملوانان کرد تا آب سردی بر پیکر تیم‌میزبان بریزد.

ملوان در دقیقه ۸۰ بازی صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که بازیکنان تیم فوتبال فجر سپاسی با دفاع همه جانبه مانع از به ثمر نوشتن این توپ شدند.

برای نیمه دوم بازی از سوی داور میدان ۳ دقیقه وقت اضافه اعلام شد ولی ملوانان نتوانستند باز هم کاری از پیش ببرند و بازی با نتیجه ۴ بر صفر به نفع تیم فجر شهید سپاسی شیراز به پایان رسید.

ملوانان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و از هفته پانزدهم این رقابت‌ها روز پنجشنبه ۴ دی ماه میهمان تیم آلومینیوم اراک است و فجر سپاسی شیراز روز جمعه ۵ دی ماه نیز میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود.