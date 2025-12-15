  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

جودکی:۲۳۳ متهم مواد مخدر طی اجرای طرح «آرامش ۲۳» در مرکزی دستگیر شدند

ساوه– رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از اجرای طرح گسترده «آرامش ۲۳» در نقاط آلوده و جرم‌خیز این استان خبر داد و گفت: در این عملیات ۲۳۳ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا جودکی اظهار کرد: در اجرای طرح «آرامش ۲۳» که با هدف پاکسازی مناطق آلوده و مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر انجام شد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری شهرستان‌های تابعه، اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده‌ای را در سطح استان انجام دادند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی نقاط جرم‌خیز و هماهنگی با مقام قضائی، محل‌های هدف را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات، ۱۷۲ کیلو و ۷۱۲ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد. همچنین در این طرح ۲۳۳ نفر شامل معتادان متجاهر، خرده‌فروشان، توزیع‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به رضایتمندی شهروندان از اجرای این طرح گفت: برخورد با خرده‌فروشان و پاکسازی نقاط آلوده از اولویت‌های پلیس است و اجرای طرح «آرامش ۲۳» نیز با استقبال مردم همراه بوده است.

سرهنگ جودکی ادامه داد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک به‌ویژه در زمینه توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند

