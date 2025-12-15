جودکی:۲۳۳ متهم مواد مخدر طی اجرای طرح «آرامش ۲۳» در مرکزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا جودکی اظهار کرد: در اجرای طرح «آرامش ۲۳» که با هدف پاکسازی مناطق آلوده و مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر انجام شد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری شهرستان‌های تابعه، اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده‌ای را در سطح استان انجام دادند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی نقاط جرم‌خیز و هماهنگی با مقام قضائی، محل‌های هدف را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات، ۱۷۲ کیلو و ۷۱۲ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد. همچنین در این طرح ۲۳۳ نفر شامل معتادان متجاهر، خرده‌فروشان، توزیع‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به رضایتمندی شهروندان از اجرای این طرح گفت: برخورد با خرده‌فروشان و پاکسازی نقاط آلوده از اولویت‌های پلیس است و اجرای طرح «آرامش ۲۳» نیز با استقبال مردم همراه بوده است.

سرهنگ جودکی ادامه داد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک به‌ویژه در زمینه توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند