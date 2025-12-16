عقب نشینی ۲۷ دلاری قیمت طلا در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلد پرایس، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی فلزات گرانبها قیمت طلا ۲۶‌.۹۸ دلار، معادل ۰.۶۳ درصد، کاهش یافت و به ۴ هزار و ۲۷۸ دلار در هر اونس رسید.

با این وجود اما قیمت این فلز گرانبها هنوز نسبت به یک ماه پیش ۲۳۲ دلار و نسبت به ۶ ماه پیش ۹۱۶ دلار بالاتر است.

از طرفی قیمت طلا نسبت به سال گذشته همین موقع هم ۱۶۵۹ دلار معادل ۶۴ درصد افزایش یافته است.

یکی از دلایل کاهش قیمت طلا در معاملات روزهای گذشته محتاط‌تر شدن معامله‌گران با نزدیک شدن به روزهای پایان سال میلادی و انتشار آمارهای مربوط به عملکرد اقتصاد آمریکا در حوزه تورم و اشتغال بوده است.

ایلیا اسپیواک، کارشناس مؤسسه تیستی لایو، بر این باور است که بازار جهانی پس از ثبت رکورد ۴۳۸۰ دلار در هر اونس برای طلا در اواسط ماه اکتبر، در شرایط کنونی در یک دوراهی قرار گرفته است و این سوال مطرح است که آیا به اندازه کافی دلیل وجود دارد که طلا دوباره رکورد بزند و یا اینکه ما در نقطه‌ای قرار داریم که اقبال طلا شروع به رنگ باختن می‌کند.