روایت شیخ حسین انصاریان از تواضع وصف ناشدنی حضرت امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریان، استاد حوزه علمیه، در یک سخنرانی با نقل روایتی تاریخی از امام رضا (ع) گفت: روزی امام هشتم صبح بسیار زود، پس از اقامه نماز شب و نماز صبح و پیش از طلوع آفتاب، وارد حمام عمومی شهر نیشابور شدند.

وی افزود: در همان زمان، پیرمردی زائر که پیاده و با گرد و غبار سفر وارد نیشابور شده بود و شوق دیدار امام را در دل داشت، تصمیم گرفت پیش از دیدار محبوبش خود را تطهیر کند و به حمام رفت.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: پیرمرد که امام را نمی‌شناخت، از ایشان خواست تا پشت او را کیسه بکشد و امام رضا (ع) با نهایت تواضع پذیرفتند و با محبتی کم‌نظیر به خدمت او پرداختند.

حجت‌الاسلام انصاریان تصریح کرد: با روشن شدن هوا و ورود دیگران به حمام، آن فرد ناشناس متوجه احترام ویژه مردم به حضرت شد و پس از پرس‌وجو دریافت که او امام رضا (ع) است.

وی گفت: زمانی که پیرمرد از حقیقت ماجرا آگاه شد، خواست برخیزد، اما امام رضا (ع) فرمودند اجازه نمی‌دهم تا زمانی که کار را کامل انجام دهم و سپس فرمودند که من نمی‌خواستم تو به زحمت بیفتی، می‌دانستم به دیدن من می‌آیی و خودم برای دیدار تو آمدم.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود: