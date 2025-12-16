  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

حماس: اداره غزه و امنیت آن در دست نیروهای فلسطینی خواهد بود

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که نقش نیروهای بین المللی در نوار غزه تنها در ۲ زمینه منحصر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با اسپوتنیک تاکید کرد که فلسطینی‌ها مسئولیت تحقق امنیت در داخل نوار غزه را به عهده خواهند داشت و مأموریت طرف‌های خارجی نظارت بر مرزهای اراضی اشغالی خواهد بود.

وی اضافه کرد: تمام گروه‌های فلسطینی یک موضع یکپارچه در خصوص حضور نیروهای خارجی در نوار غزه دارند. موافقت آنها با حضور این نیروها مشروط بر این است که مأموریتشان منحصر در نظارت بر آتش بس و مرزها باشد.

بدران تصریح کرد: موضوع اداره نوار غزه به صورت مستقل در دست فلسطینی‌ها خواهد بود و در این خصوص همکاری‌هایی با کمیته کارشناسان صورت می‌گیرد. نیروهای بین المللی هیچ نقشی در این خصوص نخواهند داشت. حماس ترجیح می‌دهد این نیروها از سوی کشورهای دوست و حامی ملت فلسطین اعزام شوند.

وی بیان کرد: عملاً مشخص است که هیچ کشوری برای مشارکت واقعی در اعزام این نیروها آمادگی ندارد.

این در حالی است که پیشتر ترامپ مدعی شده بود ۵۹ کشور آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده‌اند!

