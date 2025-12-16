به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا کریمی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دبیرستان دستغیب بسطام توجه به پژوهش محوری را رویکرد اداره آموزش و پرورش این بخش اعلام کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزش و پرورش منطقه بسطام، افزود: سال جاری به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده و از آنجا که پشتوانه رونق تولید در کشور پژوهش است، اگر به دنبال رونق تولید باشیم می‌بایست به پژوهش و فناوری بیشتر اهمیت دهیم.

رئیس آموزش و پرورش بسطام همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های دانش آموزان و همکاران منطقه بسطام در حوزه پژوهشی اشاره کرد و از برگزاری مراسم تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر برتر در آینده‌ای نزدیک خبر داد..

کریمی از برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی برای دانش آموزان بسطامی خبر داد و ابراز کرد: هدف این کارگاه ارتقای آگاهی عمومی در خصوص هوش مصنوعی است.

وی درباره بحث‌های مطروحه در این جلسه نیز افزود: در این کارگاه، دانش‌آموزان با مفاهیم پایه‌ای، کاربردها و آینده هوش مصنوعی در زندگی و تحصیل آشنا شدند.