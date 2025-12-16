  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

گسترش هوش مصنوعی در مدارس بسطام؛ کارگاه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان

شاهرود-رئیس اداره آموزش و پرورش بسطام از برگزاری کارگاه‌های آموزشی هوش مصنوعی ویژه دانش‌آموزان مدارس این بخش خبر داد و هدف از این اقدام را ارتقای دانش و آگاهی نسل آینده نسبت به فناوری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا کریمی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دبیرستان دستغیب بسطام توجه به پژوهش محوری را رویکرد اداره آموزش و پرورش این بخش اعلام کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزش و پرورش منطقه بسطام، افزود: سال جاری به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده و از آنجا که پشتوانه رونق تولید در کشور پژوهش است، اگر به دنبال رونق تولید باشیم می‌بایست به پژوهش و فناوری بیشتر اهمیت دهیم.

رئیس آموزش و پرورش بسطام همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های دانش آموزان و همکاران منطقه بسطام در حوزه پژوهشی اشاره کرد و از برگزاری مراسم تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر برتر در آینده‌ای نزدیک خبر داد..

کریمی از برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی برای دانش آموزان بسطامی خبر داد و ابراز کرد: هدف این کارگاه ارتقای آگاهی عمومی در خصوص هوش مصنوعی است.

وی درباره بحث‌های مطروحه در این جلسه نیز افزود: در این کارگاه، دانش‌آموزان با مفاهیم پایه‌ای، کاربردها و آینده هوش مصنوعی در زندگی و تحصیل آشنا شدند.

