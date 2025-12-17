نیکرو: گردشگری غذا، ظرفیتی برای معرفی هویت فرهنگی کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، در نشست با جمعی از اعضا انجمن گردشگری غذا و خوراک، بر نقش راهبردی خوراک بومی در معرفی هویت فرهنگی استان و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر خوراک و غذاهای بومی استان کرمان اظهار کرد: خوراک، آئینه تمام‌نمای فرهنگ، آداب‌، رسوم و شیوه زیست مردمان هر منطقه است و گردشگری خوراک می‌تواند روایتگر بخش مهمی از هویت فرهنگی کرمان باشد.



وی با قدردانی از دغدغه‌مندی اعضای انجمن گردشگری غذا و خوراک برای طرح، ثبت و گسترش خوراک استان افزود: ذائقه همه‌پسند خوراک کرمان، مزیتی مهم در توسعه گردشگری خوراک است و این ویژگی می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.



وی با تأکید بر لزوم اتصال زنجیره گردشگری به گردشگری خوراک تصریح کرد: روایتگری غذاها و خوراک‌های سنتی و بومی کرمان در کنار معرفی شیرینی‌های محلی، سنتی و خانگی، می‌تواند تجربه‌ای ماندگار برای گردشگران ایجاد کند و به افزایش ماندگاری آنان در مقصد کمک کند.



نیکرو، برگزاری رویدادهای گردشگری خوراک در اماکن تاریخی، فرهنگی و هنری را یکی از رویکردهای مهم این اداره‌کل دانست و خاطرنشان کرد: این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های استان در حوزه خوراک و غذاهای سنتی فراهم می‌کند و به هم‌افزایی میان فعالان این حوزه می‌انجامد.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین از پیش‌بینی راه‌اندازی میز گردشگری خوراک استان کرمان در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران خبر داد و بیان کرد: این میز می‌تواند بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های خوراک کرمان و ایجاد ارتباط مؤثر با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری باشد.



وی با اشاره به فعالیت میز گردشگری خوراک در اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان گفت: راه‌اندازی این میز با هدف گسترش تعامل، هم‌افزایی و انسجام میان همه فعالان گردشگری خوراک استان انجام شده و حمایت از ایده‌ها و برنامه‌های خلاقانه در این حوزه به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.