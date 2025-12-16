به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی تأکید کرد: جنایت جدید آمریکا در توهین به قرآن کریم توسط یک جنایتکار آمریکایی که برای تصدی پست ریاست جمهوری تلاش میکرد، انجام شد. نامزد انتخابات آمریکا جنایت فجیع خود را به یک تاکتیک تبلیغاتی انتخاباتی تبدیل کرد. این جنایت فجیع بخشی از جنگ جاری صهیونیستی- یهودی است که در آن آمریکا، انگلیس و دشمن صهیونیستی بسیج شدهاند.
رهبر جنبش انصارالله یمن سپس اضافه کرد: نفرت صهیونیستها و پیروانشان، تاریکی آنها را آشکار میکند، در حالی که قرآن کسانی را که با آن هدایت میشوند از گمراهی و فساد محافظت میکند. قرآن ضامن نجات بشریت از استبداد و بردگی آنهاست. منافقان در درون رژیمهای دستنشانده و بلندگوهای صهیونیسم، از اقتباس آشکار شعارها و تبلیغات این رژیم و تلاش برای اجرای آشکار توطئههایش ابایی ندارند. سکوت و انفعال در برابر توهینها، تجاوزها و جنگ تمامعیار دشمنان گمراه و کافر علیه اسلام و مسلمانان، لغزش بزرگی در انجام وظیفه است.
عبدالملک بدرالدین الحوثی در ادامه افزود: از مردم عزیز میخواهم که با اقدامات گسترده، از دانشگاهها و مدارس گرفته تا فعالیتهای مختلف و با پیشگامی علمای اسلام، موضع خود را در برابر این اهانتها به قرآن و مقدسات اعلام کنند. از مردم خود میخواهم که روز جمعه به عنوان ابراز ایمان و هویت مردمی خود علیه مواضع توهینآمیز آمریکا و صهیونیستها به قرآن کریم، تظاهرات گستردهای برگزار کنند. تظاهرات روز جمعه، پایداری ملت ما را در رویکرد ایمانی و مقاومتمحورشان در برابر استبداد آمریکایی-اسرائیلی که امت اسلامی ما را هدف قرار داده است، تأیید میکند. تظاهرات گسترده روز جمعه، حمایت بیدریغ ما از ملت مظلوم فلسطین و آمادگی ملت ما برای مقابله با هرگونه توطئهای است که کفار و منافقان آنها را ایجاد کردهاند.
نظر شما