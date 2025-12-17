رئیس کمیته امداد: ۳۰۰ یتیم در گلستان صاحب خانه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری، صبح چهارشنبه در کلنگ‌زنی ۳۰۰ واحد مسکونی برای یتیمان و نیازمندان استان اظهار کرد: با همکاری استاندار، معاونان، نمایندگان مجلس و مدیران کل استان، زمین‌های مورد نیاز شناسایی و تغییر کاربری شده‌اند. بالغ بر ۱۸۵ هکتار زمین تا کنون تغییر کاربری یافته و مابقی تا پایان سال آماده خواهد شد.

بختیاری افزود: این پروژه در مدت دو ماه اجرا شد، در حالی که معمولاً چنین پروژه‌هایی به سه سال زمان نیاز دارد.

رئیس کمیته امداد تأکید کرد: اولویت در تخصیص واحدهای مسکونی با یتیمان و فرزندان نخبه استان است تا در محیطی امن و پایدار رشد کنند.

وی در پایان اظهار کرد: پروژه‌های مشابه با هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و کمیته امداد در سایر نقاط استان ادامه خواهد داشت تا خدمات حمایتی به محرومان افزایش یابد.

در ادامه رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای سریع این پروژه گفت: کار احداث ۳۰۰ واحد مسکونی، با هزینه حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل عرصه، اعیانی، زیرساخت و وام، طی مدت کوتاهی با همکاری استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن کلید خورد.



سنگدوینی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز فوری خانواده‌های محروم، تأمین زمین و آماده‌سازی پروژه ظرف یک ربع انجام شد و هماهنگی با کمیته امداد و استانداری برای تسریع روند پروژه انجام گرفت.



نماینده مردم گرگان و آق‌قلا خاطرنشان کرد: این پروژه به خانواده‌های کم‌درآمد، به ویژه یتیمان و محرومان، اختصاص دارد و در سال آینده نیز بودجه و حمایت‌های بیشتری برای توسعه مسکن محرومان استان پیش‌بینی شده است.



وی تأکید کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده همدلی، روحیه جهادی و تعامل میان نمایندگان، استانداری و کمیته امداد است و امیدواریم زمینه خدمت‌رسانی گسترده‌تر به مردم محروم استان فراهم شود.